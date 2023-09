Grand Prix de Fourmies : un arc-en-ciel attendu dans la canicule à Fourmies

Sur ce qu’il a montré en Bretagne, le Néerlandais ne devrait pas rejoindre ce week-end son père, Adrie (vainqueur en 1987), au palmarès de l’épreuve. Mais avec MvdP, tout est toujours possible et surtout l’inattendu.

La course est une occasion offerte aux sprinters depuis de nombreuses années. Il faut remonter à 2007 pour trouver trace d’attaquants récompensés avec le succès de Peter Velits devant Daniel Nardello. Un an plus tôt, c’est Philippe Gilbert qui avait échappé au peloton.

L’épreuve nordiste aura bientôt cent ans (en 2028) et en 88 éditions, à 24 reprises un Belge s’est imposé (pour 30 fois un Français) dont Eddy Merckx, Benoni Beheyt, Philippe Gilbert ou Jonas Van Genechten, le dernier, en 2014. C’est un autre Hennuyer, Jean-Luc Vandenbroucke, qui, avec trois succès, est le co-recordman de l’épreuve en compagnie du Français Albert Barthelemy, vainqueur des trois premières éditions.

L’an dernier, c’est Caleb Ewan qui s’était imposé dans le Nord, devançant Dylan Groenewegen et Amaury Capiot. Les deux premiers figurent encore au nombre des favoris, encore que le sprinter australien de Lotto Dstny n’est pas très fringant pour le moment. Fabio Jakobsen est un autre des principaux prétendants avec Arnaud Démare, Pascal Ackermann (double vainqueur à Fourmies), Arvid de Kleijn, Alexander Kristoff, Sören Wærenskjold, Marc Sarreau, Bryan Coquard, Paul Penhoët, Laurence Pithie ou les Belges Arne Marit, Jasper De Buyst, Timo Kielich ou Lionel Taminiaux.