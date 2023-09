Le succès de Rui Costa au Tour d’Espagne : “Une consécration pour l’équipe et pour moi”

À 36 ans, l’ancien champion du monde a fait parler toute son expérience pour s’imposer pour la première fois sur la Vuelta, lui qui compte trois étapes du Tour à son remarquable palmarès.

À l’attaque sur une 4e étape depuis le départ de Barcelone, le Portugais s’est montré le meilleur du trio sorti sur la deuxième ascension du Puerto de Zuarrarrate avec Santiago Buitrago et Lennard Kämna.

”Intermarché-Circus-Wanty a cru en moi dès le premier jour, a-t-il expliqué. Cela m’a permis de briller dès le début de saison et de poursuivre sur ma forme au printemps. Ensuite, tout n’a pas été comme espéré, notamment sur le Tour de France, mais à San Sebastian (8e), j’ai montré que je ne baisserais pas les bras. L’équipe m’a proposé de courir la Vuelta pour viser une victoire d’étape et je n’ai pas hésité. J’ai énormément investi dans ma préparation. Après de nombreuses tentatives d’échappée, j’ai enfin réussi aujourd’hui. Ce succès est extrêmement important pour moi et pour l’équipe. Il y a un énorme travail accompli en coulisses, que tout le monde ne voit pas. C’est une consécration de tout ce dur labeur. Cette victoire apporte une énorme satisfaction pour toute l’équipe, nous la méritons !”