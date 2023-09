Et dire que c’est le foot qui a donné naissance au rugby !

Avec cette Coupe du Monde, le rugby monopolise plus que jamais nos écrans. À en croire la légende, ce sport est né aux XIXe siècle lors d’une partie de… football. Un joueur aurait porté dans ses bras le ballon vers le but adverse. Façon Maradona ou Thierry Henry ! Amusante, l’hypothèse est nuancée par les puristes. Officiellement, c’est dans la “Public School” de la petite ville de Rugby, sise à 300 km de Londres, que la discipline a vu le jour en 1823. L’éducateur Thomas Arnold intégra le football-rugby dans le programme des élèves. Le ballon était de forme ovoïde (comme la vessie de porc qui servait à sa fabrication) et pouvait être pris avec les mains. Le jeu va se répandre dans toute l’Angleterre puis en Écosse et en Irlande. Et il devient vite tendance dans les Collèges de la classe bourgeoise. Rien de tel qu’une bonne mêlée pour fortifier un caractère et se préparer à la vraie vie ! Au fil des ans, les règles se sont affinées et le rugby moderne a pris son indépendance et son réel envol. La France a été l’une des premières nations, hors Grande-Bretagne, à tomber sous son charme. Elle fera d’ailleurs partie de la création du Tournoi des V Nations en 1910. Longtemps réservé aux gens du Sud-Ouest, le rugby devient carrément populaire dans tout l’Hexagone dans les années septante, porté par les “Allez les petits” de Roger Couderc. Aujourd’hui, le Tout-Paris se plaît à causer placages, essais et pénalités dans les salons branchés. Et le Mondial ne fait que commencer…