Une dernière semaine de tous les dangers: après le terrible Angliru mercredi et si la Vuelta se jouait en descente samedi ?

Parmi ces six étapes, deux, les 19e et 21e, n’auront aucune influence sur le classement général. Elles sont promises à autant de sprints massifs. À moins qu’un vent de folie ne souffle vendredi en direction d’Iscar, dans la plaine autour de Valladolid où la Vuelta était il y a huit jours pour son seul chrono individuel. Quant à la dernière, dimanche à Madrid, elle servira sur la plaza de Cibeles d’apothéose à un Tour d’Espagne riche en émotions. Reste alors quatre journées pour déterminer l’exacte hiérarchie du cru 2023 de la course au “maillot rojo”.

Dès ce mardi, la 16e étape peut apporter quelques modifications. Légères sans doute car seule la montée finale à Bejes (4,8 km à 8,8 %) peut provoquer des écarts. Elle est courte et irrégulière mais présente de nombreux passages à 14-15 %.

Les trois autres étapes, celles de mercredi, jeudi et samedi, sont d’un autre tonneau. Surtout la 17e, entre Ribadesella et le terrible Alto de Angliru, la Bête des Asturies. La Vuelta vient pour la neuvième fois sur cet ancien sentier emprunté par les troupeaux de chèvres (”camino de la cabra”) et asphalté spécialement pour le Tour d’Espagne. L’Angliru est considéré par beaucoup d’observateurs comme la difficulté la plus dure des trois grands tours avec des pourcentages plus proches du VTT que des courses sur route.

Les trois leaders de la Jumbo connaissent bien l'Alto de l'Angliru qu'ils ont déja escaladé lors de la Vuelta 2023. © Cor Vos Fotopersburo-Video ENG Postbus 210 3190 AE Hoogvliet Nederland 0653119028 -www.corvospro.com fotodesk@corvospro.com

Deux ascensions de 1re catégorie précéderont la montée infernale (12,4 km à 9,8 %) dont les derniers sept kilomètres sont à 13,2 % avec de nombreuses portions où la pente oscille entre 17 et 24 % ! Au sommet, on pourra ajouter quelques noms dans la charrette des battus…

Le lendemain, jeudi, entre Pola de Allande et Cruz de Llinares, c’est une deuxième étape musclée dans les Asturies qui attend les coureurs. Avec ses 178,9 kilomètres, son parcours est le plus relevé de cette édition (4 630 mètres de dénivelé). Entre les arrivées au Puerto de la Cruz (8,3 km à 8,8 %), inédit sur le Tour d’Espagne, et à l’Angliru, la veille, il y a à peine une dizaine de kilomètres à vol d’aigle, mais tellement de souffrance et de litres de sueur.

Ce Puerto de la Cruz (le col de la croix, qui pour beaucoup pourrait bien porter son nom), terme de la 18e étape, doit être escaladé deux fois après un premier passage à 25 kilomètres de l’arrivée. Enfin, s’il le faut encore des dernières décisions peuvent tomber samedi, à la veille de l’arrivée à Madrid.

La plus longue étape à la veille de l’arrivée

Les organisateurs de la Vuelta doivent être des sadiques car la 20e étape, Manzanares el Real – Guadarrama, est, avec ses 207,8 kilomètres, la plus longue de cette édition, une des deux seules de plus de 200 bornes.

On pourrait penser à première vue, avec un tracé qui ne recense que des difficultés de 3e catégorie, que c’est plutôt une étape de transition qui offre aux baroudeurs une ultime chance. Il y a de cela, c’est sûr, mais au total, ce sont dix côtes de la Sierra de Guadarrama, au nord de Ségovie et à l’ouest de Madrid, qu’il faudra gravir pour les rescapés. Avec pas moins de 4 361 mètres de dénivelé, c’est, proportionnellement plus athlétique que Liège-Bastogne-Liège et ce parcours technique et sinueux (avec plusieurs boucles et des passages répétés sur plusieurs côtes) va réclamer une attention et une vigilance de tous les instants.

"Il n’y a pratiquement aucun moment pour se relâcher, pas même dans les descentes."

”Il n’y a pratiquement aucun moment pour se relâcher, pas même dans les descentes”, avoue l’ancien coureur Fernando Escartin (2e des Vuelta 1997 et 1998 et 3e du Tour 1999), concepteur du parcours.

Car ces nombreuses descentes, d’autant plus qu’on annonce de la pluie et des orages dans la région en fin de semaine, peuvent se révéler aussi piégeuses que les ascensions plutôt courtes et pas trop pentues. Il serait dommage que la course se joue sur un coup de dé.