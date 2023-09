Aux États-Unis, le tennis, c’est “Ladies first” !

Vingt ans ! Vingt ans qu’un joueur américain n’a plus remporté un tournoi de tennis du Grand Chelem. Le dernier sacre remonte à 2003 lors de la victoire de Andy Roddick à l’US Open. Depuis, plus le moindre trophée. Rien. Le désert. Cette éclipse est d’autant plus impressionnante qu’elle contraste avec l’insolente domination des champions US avec les succès de John McEnroe et Jimmy Connors dans les années’80 et avec les victoires tous azimuts de Pete Sampras, Andre Agassi ou Jim Courier dans les années’90. Certes, aujourd’hui, une nouvelle génération pointe le bout de la raquette, à l’image de Taylor Fritz, Frances Tiafoe, Tommy Paul ou Ben Shelton. Mais on est loin de l’époque dorée où le tennis masculin “made in USA” dictait sa loi sans partage sur les courts internationaux. Même en Coupe Davis, la disette est de rigueur.