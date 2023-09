Jonas Vingegaard se rapproche du maillot rouge à la Vuelta: Je ne veux pas y penser"

La passivité de tous les principaux rivaux des Jumbo a permis au Danois de conquérir plus d’une minute d’avance en 3 800 mètres et de résorber de 1:15 son retard sur le maillot rouge dont il n’est plus distant que de 29 secondes. Primoz Roglic complète le trio. Le double vainqueur du Tour fait désormais figure de favori logique pour la victoire finale. Sepp Kuss n’ayant pas donné dans les derniers hectomètres la même pleine assurance que les jours précédents, on peut imaginer que l’Américain cédera ce mercredi son maillot à son leader sur les pentes de l’Angliru, le jour de son 29e anniversaire…

”Je ne sais pas”, a avoué Vingegaard à propos de son rapproché et après avoir surtout évoqué Nathan Van Hooydonck. “Je ne veux pas penser au maillot, je suis juste content de gagner. On verra demain.”