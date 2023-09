Tout savoir sur le Grand Prix de Wallonie : l’itinéraire, le palmarès, l’histoire…

Départ fictif à Aywaille à 13h pour un défilé neutralisé de 6km050. Horaire calculé à 42 km/h. Départ réel Sprimont 201,3 0,0 13:12

Theux 194,3 7,0 13:22

Hautregard 188,7 12,6 12:30

Desnié 184,1 17,2 13:36

Stoumont 176,6 24,7 13:47

La Gleize 173,4 27,9 13:51

Coo 169,0 32,3 13:58

Trois-Ponts 167,0 34,3 14:01

Brume 163,6 37,7 14:05

Stoumont 157,7 43,6 14:14

Côte de Werbomont 149,3 52,0 14:26

Ferrières 144,1 57,2 14:33

Filot 135,8 65,5 14:45

Hamoir 133,4 67,9 14:49

Tohogne 126,6 74,7 14:58

Ocquier 119,3 82,0 15:13

Bonsin 112,8 85,1 15:18

Méan 109,9 91,4 15:22

Maffe 108,2 93,1 15:25

Verlée 105,1 96,2 15:29

Havelange 102,8 98,5 15:32

Evelette 96,3 105,0 15:42

Sorée 92,1 109,2 15:48

Florée 86,3 115,0 15:56

Assesse 83,7 117,7 16:00

Crupet 77,9 123,4 16:08

Evrehailles 71,3 130,0 16:17

Yvoir 65,4 135,9 16:26

Anhée 64,4 136,9 16:27

Falaën 55,3 146,0 16:40

Côte d’Ermeton 44,3 157,0 16:56

Bioul 37,0 164,3 17:06

Annevoie-Rouillon 33,0 168,3 17:12

Arbre 28,7 172,6 17:18

Burnot 25,0 176,3 17:23

Profondeville 22,9 178,4 17:26

Wépion 17,0 184,3 17:35

Tienne-aux-Pierres 15,5 185,8 17:37

Namur 12,0 189,3 17:42

Citadelle de Namur 1,0 201,3 17:58

Arrivée 0,0 201,3 17:59

L’an dernier : Mathieu van der Poel

Classement : 1. Mathieu van der Poel (P-B/Alpecin) les 198 km en 4h55 : 26 (Moy. : 40,232 km/h) ; 2. Biniam Girmay (Ery) ; 3. Gonzalo Serrano (Esp) ; 4. Dylan Teuns (Bel) à 0:01 ; 5. Corbin Strong (Nzl) ; 6. Jasper Philipsen ; 7. Marijn Van den Berg (P-B) ; 8. Axel Zingle (Fra) ; 9. Jasper De Buyst ; 10. Warren Barguil (Fra) ; 11. Philippe Gilbert ; 12. Bryan Coquard (Fra) 0:05 ; 13. Darren Rafferty (Irl) ; 14. Victor Campenaerts, 15. Julien Simon (Fra) 0:08 ; 16. Loïc Vliegen 0:10 ; 17. Stefano Oldani (Ita) 0:12 ; 18. Amaury Capiot ; 19. Sylvain Moniquet ; 20. Kenneth Van Rooy ;… 136 partants – 133 classés.

Les derniers vainqueurs

2003 Dave Bruylandts ; 2004 Nick Nuyens ; 2005 Nick Nuyens ; 2006 Philippe Gilbert ; 2007 Bert De Waele ; 2008 Stefano Garzelli (Ita) ; 2009 Nick Nuyens ; 2010 Paul Martens (All) ; 2011 Philippe Gilbert ; 2012 Julien Simon (Fra) ; 2013 Jan Bakelants ; 2014 Greg Van Avermaet ; 2015 Jens Debusschere ; 2016 Tony Gallopin (Fra) ; 2017 Tim Wellens ; 2018 Jasper Stuyven ; 2019 Krists Neilands (Let) ; 2020 course non disputée ; 2021 Christophe Laporte (Fra) ; 2022 Mathieu van der Poel (P-B).

Evenepoel père et Merckx fils au palmarès

On dispute ce mercredi la 63e édition d’une course créée en 1935, à l’origine autour de Charleroi mais qui se termine depuis 1985 à Namur. Entre 1951 et 1969, la course n’a pas été organisée comme elle ne l’avait pas été non plus à plusieurs reprises dans la période de la Deuxième guerre mondiale.

On recense 38 victoires pour les Belges mais aucune pour Eddy Merckx, 2e en 1975, alors que son fils Axel s’est imposé en 2001. Huit ans plus tôt, c’est Patrick Evenepoel, père de Remco, qui avait remporté en solitaire au sommet de la Citadelle le seul succès UCI qui figure à son palmarès (ainsi que deux kermesses) en trois saisons.

Deux coureurs belges ont enlevé à trois reprises le GPW, Adolf Braeckeveldt, au début de l’épreuve, et Nick Nuyens, plus récemment.