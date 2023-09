La chronique d’Axel Merckx : “Impatient de voir le duo van Aert-De Lie à l’Euro”

En pensant à lui, je vais rebondir sur un aspect plus sportif. Dans une bonne semaine, il y aura le Championnat d’Europe, auquel il devait prendre part. C’est une épreuve nouvelle et intéressante. Il y a un maillot distinctif à la clé. Bien sûr, ce n’est pas le Mondial mais quand même. Pour les jeunes coureurs, c’est une excellente manière d’intégrer le noyau de l’équipe nationale. Le calendrier est déjà très dense et l’an prochain, avec en plus les Jeux olympiques, on aura trois courses du genre.

Depuis plusieurs années maintenant, avec des sélections chez les juniors, les espoirs et donc les pros, les contacts et les échanges entre les coureurs sont de plus en plus nombreux et fréquents. On le remarque, il y a une excellente entente entre les coureurs belges.

Je suis impatient de voir comment va fonctionner le duo Wout van Aert-Arnaud De Lie à cet Euro. Arnaud va pouvoir apprendre beaucoup de Wout, comment gérer ce genre de course, la pression, la tactique qui est spéciale dans une course disputée en équipe nationale, la manière de travailler avec Sven Vanthourenhout… Il faut pouvoir travailler ou se sacrifier pour des coureurs qui sont vos adversaires en temps normal. Dans cette optique, ce rassemblement de plusieurs jours avec un encadrement qui est tout différent de ce qu’il est le reste de la saison ne peut être que bénéfique pour le futur, que ce soit un Mondial ou des Jeux olympiques.

Nos deux leaders sont en forme, on l’a vu la semaine passée. Wout van Aert est en condition, on n’en doute pas. Au Canada, Arnaud De Lie a été impressionnant. Il continue son évolution, il progresse sainement mais sûrement. Je pense qu’on le verra à l’Euro ou plus tard encore cette saison dans une course comme Paris-Tours. J’ai surtout hâte de le voir l’an prochain au Tour de France et avant cela dans les classiques au printemps.”