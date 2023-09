Championnat des Flandres, Flèche de Gooik et Super 8 Classic : le tiercé gagnant des Alpecin ce week-end

Ce week-end, l’équipe Alpecin-Deceuninck a réussi la passe de trois en remportant toutes les semi-classiques disputées en Belgique. Jasper Philipsen avait conquis un premier succès en s’imposant vendredi dans le Championnat des Flandres à Koolskamp (1.1). Il a remis cela, quarante-huit heures plus tard au terme de la Flèche de Gooik (1.1) qu’il a enlevée au sprint en devançant Olav Kooij et Dylan Groenewegen. C’est sa treizième victoire de la saison.

Entre ces deux courses, Mathieu van der Poel avait mis, lui, son maillot arc-en-ciel à l’honneur samedi en remportant la Super 8 Classic (le Grand Prix Impanis-Van Petegem) devant la brasserie du sponsor principal, à Haacht.

Fidèle à son habitude, le champion du monde a fait la course, attaquant une première fois à septante kilomètres du but et profitant ensuite des boucles sur les bosses du Brabant flamand (Holstheide, Moskesstraat, Smeysberg, Bekestraat…)

Pour s’imposer devant Anthony Turgis et Florian Vermeersch, MvdP a également pu compter sur l’aide précieuse de son équipier Gianni Vermeersch. En surnombre dans le groupe de sept, puis six, le duo d’Alpecin a parfaitement manœuvré dans la finale. D’abord pour résister à un éventuel retour de ce qui restait du peloton, puis, surtout, pour lancer le Néerlandais vers un premier succès dans son maillot arc-en-ciel.

”C’est une sensation très particulière”, a reconnu van der Poel après avoir rendu hommage à son équipier flandrien. “Je dois la moitié de ce succès à Gianni.”

La course a aussi permis de faire la connaissance de deux jeunes Néerlandais. Lars Boven (Jumbo U23), fils de Jan, l’ancien coureur et actuel directeur sportif de Jumbo-Visma, s’est classé 4e. Une performance qu’aurait mérité de décroché aussi son compatriote Frank van den Broek. Seul rescapé de l’échappée matinale, le coureur de DSM-firmenich U23, a été capable d’accompagner les meilleurs presque jusqu’au bout. Un peu trop enthousiaste, il a malheureusement chuté dans un rond-point à seize kilomètres de l’arrivée mais on en entendra encore parler.

MvdP en VTT

Vainqueur, Mathieu van der Poel va maintenant se tourner vers le… VTT. Le prochain week-end, il participera au test préolympique de la spécialité à Paris où il compte s’aligner aussi dans cette discipline.

Même si le Franco-Belge (le mercredi 28) et Paris-Tours (le 8 octobre) figurent encore à son programme, il n’est pas certains que le champion du monde s’y alignera.

”Je continue à penser que c’est une obligation de faire ce programme après le Mondial”, a encore dit van der Poel. “Même si je n’étais plus entré en action après le Mondial, ma saison aurait été réussie. Il faut faire attention à ne pas trop en faire et finir vidé. La saison de cyclo-cross arrivera bien rapidement.”