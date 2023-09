Le commentaire de l'expert après la victoire belge : Steve Darcis, alias Monsieur Coupe Davis, est devenu “Oui Monsieur”

Quasiment personne n’en doutait et on a reçu la confirmation de ce sentiment général pendant tout le week-end à Hasselt. Steve Darcis est taillé sur mesure pour le poste de capitaine de Coupe Davis. Après avoir parfaitement géré le forfait de dernière minute de David Goffin, le Liégeois a vécu intensément sa première, avec une implication physique et humaine très importante. Pendant toutes les rencontres face à l’Ouzbékistan, Mister Coupe Davis était assis sur le bord de son banc prêt à bondir comme un sprinteur dans son starting-block pour encourager ou féliciter ses joueurs le poing serré avec des “Allez, Allez” ou des “Oui Monsieur” après un beau coup.