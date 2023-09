Euro de cyclisme: Van Aert 3e du chrono, Tarling sacré champion d'Europe

Yves Lampaert a réussi son objectif de terminer dans le top-10 puisqu'il est 9e à 1:25 du vainqueur du jour, dans la même seconde que le Français Rémi Cavagna, 8e. L'épreuve a été marquée par la violente chute de Stefan Küng. Le Suisse a percuté une barrière et a terminé la course avec le casque brisé, le visage et le maillot ensanglantés, à 1:29 de Tarling.

Le Britannique de 19 ans signe son 3e succès de la saison et de sa courte carrière, après le championnat de Grande-Bretagne de contre-la-montre, et le chrono du Renewi Tour à la fin du mois d'août. Il succède à Bissegger au palmarès du championnat d'Europe, remporté en 2017 et 2018 par Victor Campenaerts, et en 2019 par Remco Evenepoel.

Kopecky 5e chez les femmes

Championne du monde sur route dans la course en ligne à Glasgow, Lotte Kopecky a terminé cinquième de l'épreuve du contre-la-montre des championnats d'Europe de cyclisme sur route mercredi à Emmen dans la province de Drenthe aux Pays-Bas.

La Suissesse Marlen Reusser, double tenante du titre, réalise la passe de trois en s'imposant au bout des 29,5 km au programme, balayés par le vent, avec un chrono de 35:53.

L'Anversoise, 27 ans, a termine de son côté à 49 secondes de la vice-championne olympique du contre-la-montre à Tokyo, 32 ans.

La Britannique Anna Henderson, 2e à 43 secondes et l'Autrichienne Christina Schweinberger 3e à 44 secondes, complètent le podium. La Française Audrey Cordon-Ragot, 4e à 48 secondes, a terminé aussi devant Lotte Kopecky.

Championne de Belgique contre la montre et dans la course en ligne, Lotte Kopecky avait signé une victoire dans des étapes en contre-la-montre au Tour de France femmes cet été et au Simac Ladies Tour au début du mois.

Sara Van de Vel, seconde Belge au départ, a terminé 23e sur les 30 engagées à 2:18 de Marlen Reusser.