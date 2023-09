Remco Evenepoel a lancé la R.EV Brussels Cycling Academy : “Mettre le cyclisme à égalité avec le foot à Bruxelles”

”Notre but ultime, dit-il, c’est qu’aux championnats du monde 2030 à Bruxelles, nous ayons un jeune et une jeune sélectionnés chez les juniors ou les espoirs issus de notre académie. J’insiste aussi sur le fait qu’il y ait une fille car c’est tout aussi important, si pas plus encore que le cyclisme féminin soit soutenu.”

Remco Evenepoel et les responsables du projet ont redit quels en étaient les objectifs.

”On veut permettre aux jeunes Bruxellois de dix à douze ans à apprendre à rouler à vélo de façon ludique et en toute sécurité, explique le champion du monde de chrono. Ici au Heysel, tous les mercredis après-midi jusqu’à la fin de l’année, une cinquantaine d’enfants s’initient et s’initieront au vélo sur un circuit fermé.”

Quelques jours après avoir fait appel, avec son épouse Oumi, aux dons pour les victimes du tremblement de terre au Maroc, Remco Evenepoel montre une nouvelle fois qu’il s’implique dans la vie sociale.

”Oumi et moi, nous montrons beaucoup d’intérêt à la vie sociale, à la vie communautaire, simplement à la vie de tous les jours, poursuit le champion de Belgique. En course, vous oubliez souvent ce qui se passe en dehors de l’épreuve. La R.EV Academy veut aider les jeunes qui en ont besoin. Ceux qui n’ont pas les moyens ou les occasions. Quand j’avais dix, douze ans, que je jouais au foot, j’avais des équipiers qui devaient garder la même paire de crampons pendant une ou deux saisons alors que moi, grâce à mes parents, je pouvais en changer tous les trois, quatre mois si nécessaires.”

"Notre but ultime, c’est qu’aux championnats du monde 2030 à Bruxelles, nous ayons un jeune et une jeune sélectionnés chez les juniors ou les espoirs issus de notre académie."

De nombreux sportifs ont lancé leur académie ou leur école en fin ou après leur carrière, Evenepoel n’en est qu’à ses débuts de sportif.

”Le fait que je sois coureur offre une meilleure publicité au projet et j’espère que cela va attirer les jeunes, dit le jeune homme. J’habite à Dilbeek, juste à côté de Bruxelles. Ici, le foot est populaire, c’est plus compliqué pour le cyclisme, à cause de la sécurité, du trafic. C’est plus difficile de rouler en ville et de faire des courses certainement. Il n’y a plus de club, plus de course, d’où notre initiative. On veut créer un parcours fermé avec différentes possibilités, de la sécurité qui permette d’initier les enfants, de leur apprendre à rouler, à se mouvoir sur un vélo…”

Car à côté du volet social qui sera aussi mis œuvre avec les maisons de jeunes et les maisons de quartier de la ville de Bruxelles et des autres communes de la Région par le biais d’événements qui pourront être délocalisés, il y a les deux autres pôles.

”Ensuite, ceux que cela intéresserait, parmi les jeunes de 10 à 16 ans qui ne sont pas encore licenciés, on va leur permettre à partir de janvier de découvrir le cyclisme de compétition, continue Evenepoel. Enfin, pour les jeunes licenciés de seize, dix-sept ans, dès novembre, nous voulons leur offrir le meilleur encadrement possible avec un programme hivernal de préparation, des tests, un suivi individuel, des stages… À tous, l’académie va leur donner accès au matériel, au vélo, au casque, à l’équipement… Le cyclisme est bien plus cher que le basket ou le football. On veut aussi offrir la possibilité à ceux qui n’ont pas les moyens de débuter. Cela grâce à tous nos partenaires privés, mais aussi avec l’aide de la ville de Bruxelles et de la Région bruxelloise. Replacer le cyclisme sur un pied d’égalité avec les autres sports les plus populaires dans la capitale, ce ne sera pas facile, mais j’aime les challenges.”

Une initiative rare chez un sportif de 23 ans à peine.

”À côté de l’entraînement, des courses et des stages, je trouve que c’est bien d’avoir une occupation, dit-il. Être focalisé à 100 %, 365 jours par an, sur la course n’est pas nécessairement idéal mentalement. Quand mon agenda le permettra, comme aujourd’hui que je récupère après la Vuelta, j’essaierai de répondre présent à l’un ou l’autre événements.”

Dès le début 2024, la R.EV Cycling Academy visera toute la Belgique.

”Ce projet est à Bruxelles, dit Christophe Impens, le manager de Golazo. Mais, nous irons aussi en Flandre et en Wallonie au premier semestre de l’an prochain. Avis aux villes et communes intéressées, dans chacune des trois régions du pays, nous cherchons deux candidats, six au total, pour nous recevoir et réunir une centaine de jeunes que nous pourrons initier au vélo et au cyclisme.”

Renseignements : www.revacademy.be