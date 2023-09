SAMEDI 23 SEPTEMBRE

9 h. Course hommes juniors, 111 km (départ à Drijber, 8 tours de 13,8 km)

13h30. Course dames élites, 131,3 km (départ à Meppel, 62 km + 5 tours de 13,8 km)

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE

9 h. Course dames juniores, 69 km (départ à Drijber, 5 tours de 13,8 km)

12h30 – Course hommes élites, 199,8 km (départ à Assen, 117 km + 6 tours de 13,8 km)

Les sept champions élites

2016 (Plumelec/Fra) Peter Sagan (Svk) ; 2017 (Herning/Dan) Alexander Kristoff (Nor) ; 2018 (Glasgow/G-B) Matteo Trentin (Ita) ; 2019 (Alkmaar/P-B) Elia Viviani (Ita) ; (Plouay/Fra) Giacomo Nizzolo (Ita) ; 2021 (Trente/Ita) Sonny Colbrelli (Ita) ; 2022 (Munich/P-B) Fabio Jakobsen (P-B).

L’an passé : Fabio Jakobsen

Classement : 1. Fabio Jakobsen (Pays-Bas) les 209.4 km en 4h38 : 49 (Moy. : 45,062 km/h) ; 2. Arnaud Démare (Fra) ; 3. Tim Merlier ; 4. Danny Van Poppel (P-B) ; 5. Sam Bennett (Irl) ; 6. Luka Mezgec (Slo) ; 7. Elia Viviani (Ita) ; 8. Alexander Kristoff (Nor) ; 9. Jon Aberasturi (Esp) ; 10. Mads Pedersen (Dan) ; 11. Alberto Dainese (Ita) ; 12. Martin Laas (Est) ; 13. Itamar Einhorn (Isr) ; 14. Emils Liepins (Let) ; 15. Stanislaw Aniolkowski (Pol) ; 16. Rui Oliveira (Por) ; 17. Tom Bohli (Sui) ; 18. Phil Bauhaus (All) ; 19. Marco Haller (Aut) ; 20. Dominik Neuman (Tch) ;… 140 partants – 125 classés.

Van der Poel ne sera pas là

Mathieu van der Poel ne disputera pas le Championnat d’Europe ce dimanche. Le vainqueur du mondial de Glasgow ne prend pas un week-end de congé. Il sera dimanche à Elancourt, une commune de l’ouest de Paris pour disputer le test-préolympique de vtt. À un an des Jeux de Paris, le Néerlandais vient dans les Yvelines pour se rendre compte de la nature exacte du parcours olympique tracé, lui aussi, sur une ancienne décharge. MvdP est confronté à un dilemme. La course de vtt aura lieu le 29 juillet 2024, huit jours après l’arrivée du Tour à Nice et cinq jours avant la course sur route dont le parcours à et autour de Paris lui convient semble-t-il à merveille, comme à tous les spécialistes des classiques flandriennes.

Küng : l’UCI demande des explications

L’UCI a demandé des explications à la fédération suisse à laquelle l’instance internationale reproche d’avoir laissé Stefan Küng reprendre sa route mercredi après sa spectaculaire et lourde chute dans le chrono individuel. Küng, qui roulait sans regarder devant lui, est venu frapper à 60 km/h des barrières Nadar. Touché à la tête, à l’épaule gauche, aux bras et aux mains, le Suisse souffrait surtout d’une commotion. Il n’aurait pas dû repartir et finir la course, quand bien même, il ne restait que quelques kilomètres.

Liste provisoire des engagés

BELGIQUE

1. LAMPAERT Yves

2. VAN AERT Wout

3. DE BUYST Jasper

4. DE LIE Arnaud

5. DECLERCQ Tim

6. STUYVEN Jasper

7. THEUNS Edward

8. VERMEERSCH Florian

DANEMARK

9. BJERG Mikkel

10. ANDRESEN Lund Tobias

11. JENSEN Juul Christopher

12. JÖRGENSEN Mathias

13. KRON Andreas Lorentz

14. MORKOV Michael

15. PEDERSEN Mads

16. PEDERSEN Casper

SLOVÉNIE

17. FINKST Tilen

18. GOVEKAR Matevz

19. JARC Aljaz

20. KOREN Kristijan

21. MEZGEC Luka

22. PRIMOZIC Jaka

23. SKOK Anze

24. STAJNAR Mihael

GRANDE-BRETAGNE

25. TARLING Joshua

26. ASKEY Lewis

27. FLYNN Sean

28. ROWE Luke

29. STEWART Mark

30. TURNER Ben

31. VERNON Ethan

32. WATSON Samuel

FRANCE

33. DÉMARE Arnaud

34. DUJARDIN Sandy

35. LAPORTE Christophe

36. LOUVEL Matis

37. RUSSO Clément

38. SÉNÉCHAL Florian

39. TURGIS Anthony

40. ZINGLE Axel

ESPAGNE

41. AZPARREN Xabier

42. BARCELO Fernando

43. BARRENETXEA Jon

44. DE LA PARTE Victor

45. ERVITI Imanol

46. EZQUERRA Jesus

47. GARCIA CORTINA Ivan

48. GONZALEZ David

PAYS-BAS

49. BAX Sjoerd

50. HOOLE Daan

51. EEKHOFF Nils

52. KOOIJ Olav

53. MOLLEMA Bauke

54. REINDERS Elmar

55. SCHELLING Ide

56. TEUNISSEN Mike

ITALIE

57. AFFINI Edoardo

58. CATTANEO Mattia

59. GANNA Filippo

60. SOBRERO Matteo

61. MOZZATO Luca

62. PASQUALON Andrea

63. TRENTIN Matteo

64. VIVIANI Elia

SUISSE

65. BISSEGGER Stefan

66. JACOBS Johan

67. HOLLENSTEIN Reto

68. LIENHARD Fabian

69. RÜEGG Lukas

70. SCHÄR Michael

71. STEHLI Felix

138. SCHMID Mauro

PORTUGAL

72. OLIVEIRA Ivo

73. OLIVEIRA Nelson

75. CARVALHO André

76. LEITAO Iuri

77. MATIAS Carlos

NORVÈGE

78. LEKNESSUND Andreas

79. WÆRENSKJOLD Sören

80. BUGGE Urianstad

81. HVIDEBERG Jonas

82. RESELL Erik

83. TILLER Rasmus

ALLEMAGNE

84. DEGENKOLB John

85. ENGELHARDT Felix

86. HEIDUK Kim

87. KOCH Jonas

88. SCHWARZMANN Michael

89. STEIMLE Jannik

90. WALSCHEID Maximilian

IRLANDE

91. CORKERY Dillon

92. TOWNSEND Rory

AUTRICHE

93. KEPPLINGER Rainer

94. BAYER Tobias

95. SCHÖNBERGER Sebastian

LETTONIE

96. LIEPINS Emils

97. PLUTO Martin

98. SKUJINS Toms

POLOGNE

99. BROZYNA Piotr

100. KWIATKOWSKI Michal

101. MACIEJUK Filip

102. ANIOLKOWSKI Stanislaw

103. BENEDETTI Cesare

104. BOGUSLAWSKI Marceli

105. PATERSKI Maciej

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

106. VACEK Mathias

107. KELEMEN Petr

108. ZAHALKA Matej

HONGRIE

109. FETTER Erik

SLOVAQUIE

110. KASKO David

111. KUBIS Lukas

112. LISKA Andrej

113. CANECKY Marek

114. STOCEK Matus

115. LAUK Karl Patrick

ESTONIE

116. NISU Oskar

117. PAJUR Markus

118. VAHTRA Norman

119. ÄRM Rait

ISRAËL

120. EINHORN Itamar

121. GOLDSTEIN Omer

122. SAGIV Gay

TURQUIE

123. ORKEN Ahmet

124. DEPE Serdar Anil

UKRAINE

125. TSARENKO Kyrylo

126. PASTUSHENKO Yan

127. PARASHCHAK Yaroslav

SERBIE

128. RAJOVIC Dusan

LITUANIE

129. KONOVALOVAS Ignatas

CROATIE

130. POTOCKI Viktor

KOSOVO

131. HASANI Samir

132. NUHA Blerton

ALBANIE

133. DEMIRI Mikel

134. VELIA Olsian

MACÉDOINE DU NORD

135. PETROVSKI Stefan

MONTÉNÉGRO

136. CEROVIC Giga Goran

ISLANDE

137. OMARSSON Ingvar