Lotte Kopecky vise la triple couronne à l’Euro : “J’aimerais gagner une dernière fois”

”Ma saison est déjà réussie”, disait-elle lors de la conférence de presse de l’équipe belge. “Si je ne gagne pas, cela n’enlèvera rien à mon année et si je m’impose, il s’agira d’un nouvel objectif atteint dans ma carrière.”

À l’Euro, la Belge n’a jamais obtenu mieux qu’une 7e place, à Plouay, il y a trois ans. Kopecky s’est aussi classée 11e à Alkmaar, l’année précédente, et 14e à Trento, en 2021.

Depuis lors, la coureuse de SD Worx a pris une tout autre envergure. Avec sa coéquipière, et rivale ce samedi, Demi Vollering, Kopecky se sont partagé les principales parts du gâteau 2023, comme les deux jeunes femmes ont dominé le Tour de France. Pourtant, c’est une autre partenaire néerlandaise habituelle que Kopecky craint le plus.

“Je m’attends à ce que Wiebes soit ma principale rivale”, poursuivit-elle. “Lorena est devenue championne des Pays-Bas sur ce tracé et elle est en forme. Les Néerlandaises peuvent miser sur le sprint, mais par le passé, elles n’ont pas toujours formé un bloc uni et d’autres sont ambitieuses.”

Sur un parcours plus facile que n’était celui du mondial en Écosse, la leader belge ne pourra pas non plus compter sur la meilleure équipe à ses côtés. Elle n’aura que six équipières, Justine Ghekiere, qui avait été d’une grande aide à Glasgow, n’est pas rétablie. Forfait, elle n’a pas été remplacée.

”La prolongation de la montée du VAM-berg est une bonne chose pour moi, plus la course est dure, mieux c’est pour moi”, rétorque Kopecky qui vient de remporter le Simac Tour. “J’ai un peu levé le pied après le Mondial, mais j’ai continué à rouler. Ma forme est là et je suis motivée à tout donner. J’aimerais encore gagner une dernière fois.”

Outre Kopecky et Wiebes, les autres prétendantes sont Demi Vollering, Elisa Balsamo, Liane Lippert, Anna Henderson, Silvia Persico, Marta Lach, Katarzyna Niewiadoma et Marlen Reusser.

Six fois le VAM-Berg pour les dames

Précédée par la course des juniors hommes (111 km, départ à Drijber à 9 h 45, huit tours du circuit du Vam-Berg), l’épreuve féminine débutera ce samedi à 10 heures, à Meppel. Arrivée prévue entre 16 h et 16 h 30. Après une partie en ligne d’une soixantaine de kilomètres, les concurrentes effectueront cinq tours du circuit du Vam-Berg pour un total de 129,6 km. Elles escaladeront donc la principale difficulté du parcours à six reprises.

Six titres sur sept pour les Néerlandaises

Une seule fois, depuis 2016, le titre a échappé à une Néerlandaise. En 2018, Marta Bastianelli s’était en effet imposée. Les sept éditions ont eu chacune une gagnante différente. Les Belges n’ont jamais vraiment brillé à l’Euro féminin. Le meilleur résultat est la 6e place de Jolien D’hoore à Herning, au Danemark, en 2017. On ne recense que deux autres tops 10, les 7es places de Kate Hannes à Glasgow en 2018 et de Lotte Kopecky à Plouay deux ans plus tard.

Les championnes élites

2016 Anna van der Breggen (P-B) ; 2017 Marianne Vos (P-B) ; 2018 Marta Bastianelli (Ita) ; 2019 Amy Pieters (P-B) ; 2020 Annemiek van Vleuten (P-B) ; 2021 Ellen van Dijk (P-B) ; 2022 Lorena Wiebes (P-B).

L’an dernier : Lorena Wiebes

Classement : 1. Lorena Wiebes les 128,3 km en 2 h 59 : 20 (moy. : 42,926 km/h) ; 2. Elisa Balsamo (Ita) ; 3. Rachele Barbieri (Ita) ; 4. Lisa Brennauer (All) ; 5. Daria Pikulik (Pol) ; 6. Maria Martins (Por) ; 7. Emma Norsgaard (Dan) ; 8. Emilia Fahlin (Sué) ; 9. Gladys Verhulst (Fra) ; 10. Christina Schweinberger (Aut) ;… 24. Sanne Cant. 99 partantes – 87 classées.