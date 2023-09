La révélation belge Fleur Moors, championne d’Europe U19 : “Obtenir un classement dans un grand tour, ce serait formidable”

Moors s’est montrée la meilleure dans la sixième et dernière ascension du Vam-Berg. Celle qui aura 18 ans en octobre a fait parler son explosivité pour s’imposer avec deux secondes d’avantage sur la favorite italienne Federica Venturelli, médaillé d’or du chrono et du relais mixte, et sept secondes sur la Française Léane Tabu. Une autre Belge, Lore De Schepper (9e), a également terminé dans le top 10. Légèrement malade, Xaydee Van Sinaey a dû se contenter de la 48e place.

”Sur le Vam-Berg (escaladé six fois), j’ai toujours roulé devant pour pouvoir réagir, a expliqué Fleur Moors. Dans le dernier tour, Lore m’a continuellement placée aux avant-postes, je l’ai remercié. Cela m’a permis de faire parler mon explosivité sur la dernière montée. Je me sentais vraiment forte et des arrivées en côte, c’est un peu ma spécialité.”

Médaillée de bronze au récent mondial, Fleur Moors est une ancienne handballeuse. La jeune femme qui évoluait dans le club Achilles Bocholt s’est tournée vers le cyclisme à la fin de l’année 2020 quand en raison de la pandémie de Covid, les entraînements et matches furent annulés et reportés. Elle dispose encore d’une énorme marge de progression.

Après avoir débuté dans l’équipe Pauwels Sauzen-Bingoal, la jeune femme, qui est aussi performante en cyclo-cross, a signé dans la formation de Sven Nys et d’où ses récentes performances sur route vont lui servir de tremplin vers Lidl-Trek.

”J’aimerais devenir une coureuse complète, obtenir un classement dans un grand tour, ce serait formidable”, dit-elle.