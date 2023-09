24 heures jogging de Liège : 333 km pour les jeunes de Herve AC, Jérémy Munaut enlève le solo après 205 km

La victoire “au scratch” est allée à des jeunes athlètes affiliés pour la plupart au club de Herve. Constituée par l’international junior Simon Jeukenne (1500-3000 mètres), cette équipe de 12 coureurs a couru pas moins de 332km840. “Nous faisions des relais de minimum 50’et maximum 1h20’”, explique-t-il. “C’était un travail d’endurance de fin de saison, on dira… ”

En solo, Jérémy Munaut (Tohogne), qui s’essayait pour la première fois également sur ce type d’exercice, a enlevé la mise avec 205 kilomètres parcourus.

“Avec deux configurations différentes (jour et nuit) et l’ambiance mise sur le parcours par les organisateurs et les équipes, cela passe bien finalement”, nous expliquait celui qui avait déjà terminé 14e deux semaines avant sur les 200 km de l’Infernal Trail des Vosges. “Physiquement, j’ai maintenant une douleur à un genou, celui qui a pris tous les virages de cette petite boucle en fait… ”