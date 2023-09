De l’effet CR7 à la blague de Dolberg : les footballeurs de Pro League sont de drôles de numéros

L’effet Ronaldo jusqu’au 77

Les numéros les plus attribués en Pro League sont le 7, le 8 et… le 21. On les retrouve dans 15 des 16 clubs de Pro League. On reviendra à cette curiosité, mais attardons-nous d’abord au numéro le plus désiré par nos footballeurs : le 7. On lui attribue ce titre parce qu’on trouve aussi 10 numéros 77 dans notre championnat.

On peut clairement parler d'effet Ronaldo qui n'est pas le premier grand 7 de l'histoire du foot, loin de là, mais qui a réussi à faire de son numéro une marque, une signature. Prendre le 7, c'est vouloir montrer de suite qu'on est là pour apporter un truc en plus sur le terrain.

Le Cercle Bruges est la seule équipe sans numéro 7 (et sans numéro 8) cette saison. Il était attribué au jeune Allemand Kehrer qui est parti en prêt à Deinze dans les dernières heures du mercato.

Le 9, une espèce protégée

On aurait pu imaginer que le 9 serait un numéro attribué partout. Mais ils ne sont que 11 en Pro League à porter ce chiffre hautement symbolique. Il y a autant de 20 ou de 28, par exemple.

Les buteurs boudent-ils ce numéro ? "Pas exactement, nous répond un agent habitué du marché belge. L'attribution d'un numéro n'est pas aussi futile qu'on pourrait le croire. Parfois, ça entre même dans les discussions avec le club. Toutes les directions cherchent toujours à avoir le meilleur avant-centre possible; c'est souvent la clé pour une saison réussie. Alors elles n'attribuent pas trop facilement ce numéro. Au cas où elles trouveraient encore mieux pour la suite. Elles se gardent l'argument du numéro 9 disponible."

On peut d'ailleurs noter qu'il y a plus de 19 que de 9. Parce que c'est souvent le numéro vers lequel les attaquants se réfugient (le 99 a perdu en popularité, ils ne sont que 5). "Pour certains, ne pas prendre le 9 est aussi une manière d'échapper à une pression. Quand tu as le 9, tu dois assumer derrière. Ce n'est pas toujours utile, surtout avec les jeunes", explique encore l'agent.

On peut étendre ce constat au mythique numéro 10. Trois clubs de Pro League (Westerlo, Saint-Trond et le RWDM) ne l’ont pas attribué cette saison. Et encore, Genk vient juste de quitter la liste après avoir donné le 10 au prodige El Khannouss il y a quelques jours, après le mercato. Au cas où…

Les gardiens titulaires "boudent" leur numéro

Le numéro 1 est attribué 12 fois sur 16 dans les clubs de Pro League. Et parmi les gardiens titulaires actuellement, ils sont 4 à ne pas jouer avec le 1 dans le dos, comme Bodart et Mignolet par exemple. Le calcul est vite fait : un portier sur deux ne pas joue avec son numéro théorique.

Si, par exemple, Schmeichel (numéro 33) venait à piquer pour de bon la place de Dupé (n°1) à Anderlecht, on serait carrément sur une supériorité des grands numéros chez les gardiens.

Pourquoi le 21 cartonne

On le mentionnait plus haut : 15 clubs de Pro League sur 16 ont un numéro 21 dans leur noyau. Mais pourquoi un tel succès pour un numéro qui semble anodin, à première vue ? La réponse à chercher dans l’historique mondial.

Si son numéro 10 en équipe de France et son 5 au Real Madrid ont marqué les esprits, Zidane a aussi longtemps porté le 21, pendant ses cinq saisons à la Juventus. On peut aussi citer Dybala dans les milieux offensifs de haut niveau, qui aime ce 21 (il l’a eu à la Juve avant de porter le 10 puis de reprendre le 21 à la Roma).

Ce qui le rend aussi prisé, c’est la diversité du profil des grands joueurs qui ont porté (ou qui portent encore) le 21. Il y a un immense défenseur (Lahm), un immense milieu de terrain (Pirlo), deux légendes du foot espagnol (Silva et Enrique), une des stars actuelles du FC Barcelone (De Jong). La hype du 21 peut donc attirer tous les joueurs de champ.

Les numéros "interdits" quand même pris

Chez nous, le numéro 13 peut faire peur, mais ce n'est pas le cas dans toutes les cultures. Cette saison, 6 joueurs ont osé le prendre. Parmi eux, on retrouve Kiyine de Louvain, celui qui avait fait le tour du monde en faisant s'envoler sa voiture dans le toit d'un hall omnisports près de Liège. Celui qui a longtemps joué en Italie a opté pour le 13, un numéro signe de longévité dans la Botte.

Le 88 est beaucoup plus polémique. Le numéro a une symbolique forte dans les milieux néonazis (le H est la 8e lettre de l’alphabet et fait référence au salut "Heil Hitler"). Deux joueurs ont quand même fait ce choix, pour d’autres raisons évidemment : Mignolet (Club) né en 1988 et Maziz (Louvain), tout simplement parce qu’il voulait le 8, déjà pris. À Charleroi, Ntelo jouait aussi avec le 88 ces dernières années, mais il a finalement opté pour le 17 cette saison.

Pour terminer sur une note plus joyeuse, on retiendra aussi qu’il y a un numéro 69 en Pro League : le Lyonnais Sanchez au RWDM, simple référence au numéro de son département, bien entendu.

Une volonté d’être exclusif

Le football est le plus individuel des sports collectifs. Tout est fait pour sortir du lot, avec la couleur des chaussures, la coiffure, les tatouages ou la hauteur de bas. On peut inclure le numéro de maillot dans cette volonté de sortir des sentiers battus.

Certains joueurs veulent un numéro exclusif. Entre 1 et 99, il n’y a que 22 numéros non utilisés. Cette saison, 19 joueurs ont réussi leur pari d’avoir un numéro unique en Pro League. Ça va du 37 au 98.

Prenons l’exemple de Debast, le seul 56 du championnat. Cela pourrait paraître anecdotique mais ça ne l’est pas, car un tel numéro peut vite se transformer en marque de fabrique. Saelemaekers, qui avait reçu le 56 en sortant des jeunes du RSCA et qui utilise toujours ce numéro aujourd’hui (jusqu’à son compte Instagram AS56), avait été vexé qu’Anderlecht attribue ce numéro original à quelqu’un d’autre après son départ.

Petite info pour les futurs arrivants dans notre championnat : le 50 est le plus petit numéro pas encore attribué.

Le romantisme de Gand après les excès

Aucun club n’a attribué tous ses numéros de 1 à 11. On notera quand même la "performance" du RWDM, qui n’a que le 10 de libre. Cinq clubs (Anderlecht, Club Bruges, Union, Saint-Trond et le Cercle) ont encore quatre numéros classiques libres après ce mercato estival.

"Un concours de circonstances, explique Mathias Declercq, le porte-parole du RSCA. Nos recrues Flips (8) et Hazard (11) ont pris des numéros classiques, mais il reste encore le 2, le 3 (laissé libre par Delcroix), le 4 et le 6 libres. Les joueurs sont libres de prendre un numéro. Delaney aurait, par exemple pu prendre le 6, mais il a préféré le 25 . Il n'y a pas de stratégie marketing, juste l'envie d'un joueur. Cela dit, les numéros classiques se méritent aussi. Un jeune qui arrive dans le noyau A n'aura pas de suite le 10. Verschaeren l'a reçu pour son 100e match pro. Si un jeune attaquant encore en développement arrive et demande le 9, on lui dira de prendre un numéro moins exposé dans un premier temps."

Dans cette foire aux numéros, on notera quand même un certain romantisme du côté de Gand. Le numéro le plus haut dans le noyau A est le 33. Une manière pour les Buffalos de revenir à un certain classicisme après les excès du passé. On se souvient notamment du match européen contre Tottenham en 2017 où tous les titulaires avaient un numéro au-dessus du 11.

Le 12 n’a pas de succès sauf pour Dolberg le bien nommé

Parmi les numéros de 1 à 35, c’est le numéro 12 qui est le moins populaire. Seuls trois joueurs l’ont choisi cette saison. Parmi eux, on retrouve l’une des stars du championnat : Dolberg. Étonnant sauf pour ceux qui parlent danois.

Dans la troisième langue nationale au Lotto Park, "douze" se dit "tolv". Ce qui ressemble à la première syllabe du nom de Dolberg. Encore plus si vous avez la bonne prononciation de son nom en danois. Un jeu de mots, donc, pour l’attaquant à l’humour très pince-sans-rire du Sporting.