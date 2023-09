Nicolas Colsaerts: ”Les Belges ont eu leur chance mais le niveau est très élevé”

La sélection du jeune prodige suédois Ludwig Aberg, 23 ans et pro depuis juin, a fait débat. “Mais elle était évidente. C’est un joueur fabuleux qui va marquer son époque. Il a du talent, un mental de fer et une attitude exemplaire. La façon dont il a gagné à Crans-Montana était exceptionnelle. Il suffit d’écouter les commentaires de champions comme Jon Rahm ou Rory McIlroy pour comprendre qu’il s’agit d’un vrai phénomène. Certains joueurs, comme le Polonais Meronk, ont sûrement été déçus. Mais il fallait faire des choix…”

Adrien Dumont de Chassart a, un moment, été cité parmi les candidats potentiels. Le jeune champion villersois, auteur d’un début de carrière supersonique sur le Korn Ferry Tour américain, a d’ailleurs partagé la partie de Colsaerts lors du Masters de Tchéquie à Prague. C’était un signal fort. “En réalité, c’était surtout une façon de lui dire qu’il a un grand potentiel et un bel avenir au plus haut niveau. Et qu’on le suit de près. Sûr qu’il aura sa chance lors des prochaines éditions… ”

Avec Nicolas Colsaerts dans le rôle du capitaine ? Wait and see. “Ce n’est pas d’actualité. On verra. Là, je suis 100 % focus sur cette édition de Rome ! ”