Famenne Ardenne Classic : sur ses terres, Arnaud De Lie en chasse d’un dixième succès

Entre le Circuit Franco-Belge, jeudi, et Binche-Chimay-Binche, mardi prochain, la mini-série des semi-classiques wallonnes automnales se poursuit ce week-end. Samedi, entre Mons et Frameries, le Grand Prix Pino Cerami revient au calendrier après trois années d’interruption. L’épreuve hennuyère (152,6 km) repart en catégorie 1.2 et plus que jamais elle va servir cette saison de tremplin à de futures belles carrières. Le Cerami n’a-t-il pas révélé par le passé de futurs champions (Eddy Merckx, Bernard Hinault, Rolf Sörensen, Andrei Tchmil, Michele Bartoli ou récemment Wout van Aert…) qui souvent décrochèrent dans le Borinage le premier d’une longue série de succès très importants. Un comble pour une course qui honore la mémoire d’un des plus grands champions wallons, lequel a conquis ses plus belles victoires (trois classiques, Paris-Roubaix, la Flèche Wallonne et Paris-Bruxelles ainsi qu’une étape du Tour) à la veille ou après avoir fêté ses 40 ans.