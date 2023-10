Cette fois, Arnaud De Lie veut faire la fête à Binche : “Je veux toutes les remporter”

Poursuivra-t-il sa série ce mardi à l’occasion de la 40e édition de Binche-Chimay-Binche ? C’est très possible, car le jeune Wallon est en forme et il reste habité d’une soif de succès peu commune à ce moment de la saison où beaucoup n’aspirent qu’au repos.

À lire aussi

”Je veux toutes les remporter”, disait-il sans rire à propos des dernières épreuves de la saison peu après l’Euro où son exceptionnel final surpuissant a sans doute mis Wout van Aert dans le rouge au point que le Belge n’avait pu déborder Christophe Laporte. Le champion d’Europe est le vainqueur sortant de la semi-classique hennuyère mais lui et son équipe sont absents cette fois.

”Souvent après une très bonne première année, un jeune peine à confirmer mais ce ne fut absolument pas le cas avec Arnaud qui a encore progressé et gagné en maturité”, a dit son directeur sportif Nikolas Maes dans un podcast de Sporza. “Mentalement, il est plus fort et s’est érigé en parfait leader, dans l’équipe et en dehors. Le chemin est encore long mais pour devenir un champion, il faut confirmer année après année.”

Il serait réducteur d’affirmer que De Lie n’aura qu’à paraître. L’opposition est de taille avec pour commencer un trio Intermarché-Circus-Wanty, constitué de Biniam Girmay, Hugo Page et Mike Teunissen, qui évolue à domicile. Les Soudal Quick-Step sont aussi très forts collectivement et Kasper Asgreen, Yves Lampaert, Fabio Jakobsen (dernière apparition sous le maillot de l’équipe belge), Ethan Vernon et Florian Sénéchal, qui a annoncé son départ chez Arkéa et vient de se classer 5e du Franco-Belge et 3e à Marche, seront ses principaux atouts. D’autres prétendants sont Matteo Trentin, Rasmus Tiller et plusieurs Belges comme Jenthe Biermans, qui vient de gagner au Luxembourg, Dries Van Gestel, Tom Van Asbroeck, ancien vainqueur de l’épreuve, et la triplette d’Ag2R, Stan Dewulf, Oliver Naesen et Greg Van Avermaet, lequel dispute sa dernière course en Belgique.

Enfin, il y a Jasper Stuyven. Le Louvaniste, qui sort d’une longue période moindre, est en forme. Douzième de l’Euro, il vient d’enlever le championnat d’Europe (et de Belgique) de gravel, ce dimanche, chez lui à Oud-Herverlee, après un solo de 25 kilomètres.

”Cela fait vraiment du bien, car je suis resté longtemps sans gagner”, disait Stuyven dont la dernière victoire datait de Milan-Sanremo 2021. “Je place de succès juste en dessous de mes classiques (la Primavera, le Nieuwsblad, Kuurne…). Ma condition est bonne, je veux encore en profiter.”