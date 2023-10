Horaire calculé à 44 km/h de moyenne.

Binche, départ fictif sur la Grand-Place à 11 h 40 pour une liaison neutralisée de 3km600.

Départ réel rue de Merbes 0 198,6 11:45

Merbes-le-Château 4,2 194,4 11:50

Erquelinnes 9,2 189,4 11:57

Montignies St Christophe 15,1 183,5 12:05

Beaumont 21,8 176,8 12:14

Rance 30,7 167,9 12:26

Chimay 38,3 160,3 12:37

Virelles 49,9 148,7 12:53

Cerfontaine 64,3 134,3 13:12

Barrage de Falenprise 69,8 128,8 13:20

Barrage du Ry Jaune 72,2 126,4 13:23

Petit Poggio 77,0 121,6 13:30

Boussu-lez-Walcourt 77,8 120,8 13:31

Beaumont 89,2 109,4 13:46

Thuin 100,0 98,6 14:01

Lobbes 107,0 91,6 14:10

Estinnes 125,4 73,2 14:36

Waudrez-Binche 131,3 67,3 14:44

Binche 1er passage Grand Place 133,8 64,8 14:47

+ 4 tours de 16,2 km par Estinnes et Waudrez-Binche

2e passage Grand Place 150,0 48,6 15:09

3e passage Grand Place 166,2 32,4 15:31

4e passage Grand Place 182,4 16,2 15:53

Arrivée 198,6 0,0 16:15

Une course vieille de plus d’un siècle

Binche-Chimay-Binche est une très ancienne épreuve, dont la première édition a eu lieu en juillet 1909, bien avant la plupart des grandes courses belges. Elle a eu pourtant une histoire très chahutée, elle n’en sera ce mardi qu’à sa 40e édition. La semi-classique hennuyère était, à l’origine, réservée aux amateurs et d’autres éditions furent disputées par les pros B puis les indépendants. En 1984 et 1985, avant d’intégrer le calendrier international, c’est même un critérium qui anima le centre de la cité du Gille. En 1986, elle a intégré le calendrier international mais n’a plus été courue au XXe siècle après l’édition 1996 et le succès de Frank Vandenbroucke. l’épreuve a repris en 2010 en catégorie 1.1 et, après avoir effectué le virage à Tournai, c’est, depuis 2013, à Chimay, que les coureurs retournent à Binche (comme à l’origine) avant de revenir dans la ville du carnaval.

Les derniers vainqueurs

1994 Wilfried Nelissen ; 1995 Jelle Nijdam (P-B) ; 1996 Frank Vandenbroucke ; 1997 à 2009 course non organisée ; 2010 Elia Viviani (Ita) ; 2011 Rüdiger Selig (All) ; 2012 Adam Blythe (G-B) ; 2013 Reinardt Janse van Reinsburg (AfS) ; 2014 Zdenek Stybar (Tch) ; 2015 Ramon Sinkeldam (P-B) ; 2016 Arnaud Démare (Fra) ; 2017 Jasper De Buyst ; 2018 Danny Van Poppel (P-B) ; 2019 Tom Van Asbroeck ; 2020 course annulée en raison du Covid-19 ; 2021 Danny Van Poppel (P-B) ; 2022 Christophe Laporte (Fra).

L’an passé : Christophe Laporte

L’an passé : 1. Christophe Laporte (Fra/Jumbo-Visma) les 198,6 km en 4h26 : 16 (Moy. : 44.752 km/h) ; 2. Rasmus Tiller (Nor) à 0:03 ; 3. Hugo Page (Fra) 0:08 ; 4. Greg Van Avermaet ; 5. Toms Skujins (Let) ; 6. Philippe Gilbert ; 7. Dries Van Gestel ; 8. Jake Stewart (G-B) ; 9. Florian Dauphin (Fra) ; 10. Tony Gallopin (Fra) ; 11. Anthony Turgis (Fra) ; 12. Edward Theuns 0 :12 ; 13. Lionel Taminiaux ; 14. Paul Penhoët (Fra) ; 15. Alexander Kristoff (Nor) ; 16. Amaury Capiot ; 17. Jenthe Biermans ; 18. Lewis Askey (G-B) ; 19. Yoeri Havik (P-B) ; 20. Arnaud De Lie 0 :16… 167 partants – 110 classés.

La troisième course féminine

Pour la troisième année de suite, Binche-Chimay-Binche a sa version féminine (1.1). Le départ a lieu à Chimay à 11 heures et les concurrentes à la succession de Lorena Wiebes devront effectuer 117,2 km répartis en une partie en ligne de 85 kilomètres suivie de deux tours du circuit local de 16,2 km.

L’hommage à Gautier De Winter

La 2e édition de l’hommage à Gautier De Winter, grande figure du cyclisme et du folklore à Binche, disparu en décembre 2019, aura lieu le dimanche 5 novembre prochain en matinée dans les rues de la Cité du Gille avec départ sur la Grand-Place. Trois événements sont prévus dans le Parc communal voisin : une initiation au cyclo-cross spécialement conçue pour les enfants, une course relais urbaine endurance VTT (vélos de gravel et cyclo-cross autorisés) de 2 heures (en solo, duo ou trio) et une marche pédestre de 5 ou 10 km. Renseignements sur www.ledossard.com/evenements/

La liste des engagés

Soudal – Quick Step

1. LAMPAERT Yves

2. JAKOBSEN Fabio

3. ASGREEN Kasper

4. MORKOV Michael

5. PEDERSEN Casper

6. SÉNÉCHAL Florian

7. VERNON Ethan

Alpecin-Deceuninck

11. KRAGH ANDERSEN Sören

12. DE BONDT Dries

13. DILLIER Silvan

14. VAN DER POEL David

15. RICKAERT Jonas

16. VERMEERSCH Gianni

17. ROESEMS Siebe

AG2R Citroën Team

21. VAN AVERMAET Greg

22. NAESEN Lawrence

23. NAESEN Oliver

24. RAUGEL Antoine

25. DEWULF Stan

26. SCHÄR Michael

27. VEISTROFFER Baptiste

Cofidis

31. ALLEGAERT Piet

32. CARVALHO Andre

33. NOPPE Christophe

34. RENARD Alexis

36. ZINGLE Axel

37. GUDNITZ Joshua

Lotto Dstny

41. DE LIE Arnaud

42. BEULLENS Cedric

43. EENKHOORN Pascal

44. GRIGNARD Sébastien

45. LIVYNS Arjen

46. SEGAERT Alec

47. VERMEERSCH Florian

Intermarché – Circus – Wanty

51. BYSTRÖM Sven Erik

52. DE GENDT Aimé

53. GIRMAY Biniam

54. MARIT Arne

55. PAGE Hugo

56. TEUNISSEN Mike

57. HERREGODTS Rune

Groupama – FDJ

61. ASKEY Lewis

62. WATSON Samuel

63. GENIETS Kevin

64. PALENI Enzo

65. DAVY Clément

66. WELTEN Bram

67. LIENHARD Fabian

Arkéa Samsic

71. HOFSTETTER Hugo

72. BIERMANS Jenthe

73. CAPIOT Amaury

74. DEKKER David

75. DAUPHIN Florian

76. MOZZATO Luca

77. RIOU Alan

Lidl – Trek

81. STUYVEN Jasper

82. HOOLE Daan

83. SIMMONS Quinn

84. SKUJIŅS Toms

85. THEUNS Edward

86. VERGAERDE Otto

UAE Team Emirates

91. ACKERMANN Pascal

92. BJERG Mikkel

93. GIBBONS Ryan

94. GROSS Felix

95. OLIVEIRA Ivo

96. HODEG Alvaro

97. TRENTIN Matteo

Bingoal WB

101. BLOUWE Louis

102. DESAL Ceriel

103. DE MEESTER Luca

104. ROBEET Ludovic

105. VAN BOVEN Luca

106. VAN KEIRSBULCK Guillaume

107. VAN ROOY Kenneth

Israel – Premier Tech

111. NIZZOLO Giacomo

112. GEE Derek

113. REYNDERS Jens

114. KOGUT Oded

115. VAN ASBROECK Tom

116. GILMORE Brady

117. SHEEHAN Riley

TotalEnergies

121. BOASSON HAGEN Edvald

122. BODNAR Maciej

123. BONNET Thomas

124. DOUBEY Fabien

125. DUJARDIN Sandy

127. VAN GESTEL Dries

Uno-X Pro Cycling

131. URIANSTAD Martin

132. RESELL Erik

133. TILLER Rasmus

134. BLUME William

135. LÖLAND Sakarias

136. BÉVORT Carl-Frederik

137. FREDHEIM Stian

Human Powered Health

141. BASSETT Stephen

142. COTÉ Pier-André

143. HECHT Gage

144. JENSEN August

145. LEMMEN Bart

146. MCGILL Scott

147. SCHÖNBERGER Sebastian

Flanders – Baloise

151. DE PESTEL Sander

152. BONNEU Kamiel

153. BRAET Vito

154. BERCKMOES Jenno

155. FRETIN Milan

156. VANHOOF Ward

157. VERWILST Aaron

Euskaltel – Euskadi

161. LOPEZ DE ABETXUKO Andoni

162. MARTIN Gotzon

163. GOIKOETXEA Peio

164. BERASATEGI Xabier

165. AZPARREN Enekoitz

167. CUADRADO Unai

Van Rysel – Roubaix Lille Métropole

171. MOLLY Kenny

173. JARNET Maxime

175. TABELLION Valentin

176. VAHTRA Norman

177. JUILLARD Maximilien

Leopard TOGT

181. BETTENDORFF Loïc

182. STOKBRO Andreas

183. HEIDERSCHEID Colin

185. PRIES Cedric

186. VAN DER LIJKE Nick

187. WENZEL Mats

Matériel – Velo. com

191. KESS Alexandre

192. VINCENT Johan

193. DEJONGHE Len

194. BONNET Theo

195. SCHERPENBERGH Tristan

197. VASSEUR Clément

BEAT Cycling Club

201. DAEMEN Stijn

202. D’HEYGERE Gil

203. DISSEL Bram

204. KERCKHAERT Jochem

205. VERMEULEN Emiel

206. HAVIK Yoeri

207. PAARDEKOOPER Thijmen