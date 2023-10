Oliver Naesen à propos de la retraite de son ami Greg Van Avermaet : “Il n’est absolument pas stressé”

”J’avais rapidement senti qu’il ne fallait pas tarder”, dit Oliver Naesen. “Avec ce qui arrive et cette fusion, sauf si vous vous appelez Remco Evenepoel, ce n’est pas le moment de ne pas avoir un contrat.”

Bientôt, vous devrez partir seul à l’entraînement.

”Oh, je pense que Greg va continuer à rouler et faire du sport. Donc, dans un premier temps, on le verra encore.”

De quand date votre première rencontre ?

”De 2011, ses cousins, Matthias et Tomas Ongena, roulaient dans mon équipe espoirs, Van der Vurst. Matthias et moi étions déjà équipiers en junior. L’hiver, j’allais m’entraîner avec eux, les week-ends car j’étais encore à l’école. Greg était régulièrement là et notre bonne entente à commencer comme cela.”

Le fameux groupe des Parelvissers.

”C’était son groupe d’entraînement, les “pécheurs de perle” . Ne me demandez pas pourquoi, personne ne le sait. Il y avait quatre ou cinq pros, nous, les espoirs, on avait le droit de rouler avec eux mais il y avait une grande différence de niveau. Greg est quelqu’un d’agréable et de sympa, j’ai été directement bien intégré.”

Au point que devenir des amis.

”Quand il faisait vraiment mauvais, il n’était pas rare qu’on ne soit que nous deux et ça a renforcé notre relation. J’ai fini par devenir pro en 2015, en grande partie grâce à tous ces entraînements partagés avec Greg qui m’ont rendu beaucoup plus fort.”

Comment vivez-vous sa prochaine retraite ?

”Ce n’est pas neuf, on le sait déjà depuis longtemps et c’est naturel, il a 38 ans. Lui-même n’est pas du tout stressé.”

Il aura fallu attendre 2021 pour que vous deveniez équipiers.

”Le timing n’était pas le bon. J’étais chez Topsport en 2015 et Rik Verbrugghe, peut-être conseillé par Greg, son beau-frère, m’a attiré chez IAM. Quand l’équipe suisse a arrêté, Greg a demandé à Jim Ochowicz (le patron de la BMC) ce qu’il pensait de moi pour que je rejoigne leur équipe. 'Je n’ai jamais entendu parler de lui', fut sa réponse (il rigole).”

Vous avez été des années durant adversaires dans les courses flandriennes.

”Je savais qu’il fallait que je sois toujours avec lui. S’il était devant, je savais qu’il fallait y aller, sinon qui allait boucher le trou derrière lui ? À l’inverse, si nous avions raté le bon coup, je savais que nous aurions une deuxième chance car je pouvais compter sur son équipe pour le ramener et moi avec (il rit encore).”

Comme au printemps 2017.

”Au GP E3 d’abord, on est parti à trois avec Phil (Philippe Gilbert) et Greg. Puis la semaine suivante, au Tour des Flandres, on était dans la poursuite derrière avec Sagan quand on a chuté au Quaremont. À Harelbeke, Greg et moi n’avons pas cherché à piéger Gilbert, car j’ai aussi un bon contact avec Phil. Nous étions des adversaires, mais le lundi, on était de nouveau potes à l’entraînement.”

Quels souvenirs gardez-vous de ses grands succès ?

”Les JO, j’ai vécu cela dans une fête de famille, il y avait un grand écran. Je n’y ai jamais cru, contrairement à lui, parce que le parcours me semblait trop dur pour lui. Il nous a tous épatés. Quant à Paris-Roubaix, ça a été une journée de galère pour moi, avec cinq crevaisons, une chute et un dérailleur cassé. J’ai fini avec le groupe de Boonen pour la 4e place. “

Souffre-t-il de n’avoir jamais gagné le Tour des Flandres ?

”C’est la course qui l’a le plus motivé durant toute sa carrière et qui lui a échappé. C’est une grosse déception, c’est certain, mais je ne pense pas qu’il se réveille la nuit à cause de cela. Il a eu tant de succès, il a été le porte-drapeau du cyclisme belge pendant des années, le n°1 mondial, vainqueur du World Tour. On l’oublie parfois, car les gens ne gardent le souvenir que de votre dernière course et en Belgique, avec Remco, Wout et les autres, on est gâté. Malgré tout, je pense qu’il est respecté et reconnu comme le grand champion qu’il a été.”

Son passage chez Ag2R n’a pas été une réussite.

”Non, les années Covid ont changé le vélo et à 35 ans, ce n’était pas ses meilleures années qui s’annonçaient. Greg a quand même fait de belles choses, podium au Ronde, à l’E3, au Nieuwsblad… Il espérait certainement plus mais on l’a vu, il est resté professionnel et motivé jusqu’au bout.”

Encore cette semaine ?

”Comme toujours, croyez-moi, il s’est entraîné jusqu’au dernier jour. Seul, car après Binche, il est rentré chez lui pour nous retrouver samedi alors que moi, j’ai suivi l’équipe à Paris-Bourges.”