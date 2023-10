Les tours de passe-passe de Gianni Infantino

Mais pour quelle bonne raison la Fifa a-t-elle décidé de confier l’organisation de la phase finale du Mondial 2030 à six pays différents sur trois continents ? D’un point de vue sportif, cela n’a aucun sens. D’un point de vue écologique, c’est une aberration. Mais, à l’évidence, le président Gianni Infantino est plutôt fier de ses choix. Et pour cause : d’un point de vue politico-diplomatique, c’est un coup de maître. Grâce à ce tour de passe-passe, digne du grand Messi, il a contenté trois grandes confédérations : l’Europe, l’Afrique et l’Amérique du Sud. Sachant que le Mondial 2026 se disputera en Amérique du Nord (USA, Canada et Mexique) et que celui de 2034 est promis à l’Asie (et probablement à l’Arabie saoudite), le boss de la Fifa a donc fait carton plein.