À l’European Open, Gauthier Onclin n’a pas su reproduire le même tennis que face à Maxime Cressy : “Depuis l’été, c’est plus compliqué”

”Je n’ai pas très bien commencé et il a directement fait le break, expliqua le Liégeois. J’ai su revenir dans le premier set mais malheureusement, je fais un mauvais jeu à 5-4. Dans le deuxième set, j’ai senti qu’il avait quand même pris un peu l’avantage. Une fois breaké, c’était devenu compliqué. C’est dommage de ne pas avoir fait un match comme dimanche où je bats un gars qui a été top 30 mondial. Aujourd’hui, j’ai eu trop d’approximations pour pouvoir gagner.”

Une inconstance qui possède une explication : “Je manque de matchs, je n’ai pas joué beaucoup depuis deux mois. Il y a un manque de rythme. J’ai souffert du bras et attrapé la grippe. Donc pendant une dizaine de jours, je n’étais pas bien. Cela se ressent encore. Je reste sur deux ou trois semaines compliquées. ”

L’objectif d’ici la fin de saison sera de retrouver des sensations : “Je veux bien me sentir sur le terrain parce que là, ce n’est pas le cas. Je ne suis pas à 100 %, je ne trouve pas mon rythme. Il me reste quatre tournois Challenger et j’espère réaliser un bon résultat. Maintenant que je suis plus ou moins sûr d’être en Australie pour les qualifications de l’Australian Open, l’important sera d’enchaîner les matchs. Cela fait un petit moment que je n’ai plus décroché deux ou trois victoires consécutives. Concernant ma saison, jusqu’à Wimbledon cela a bien été. Depuis l’été, c’est plus compliqué. L’année a été chargée et je pense que maintenant je le ressens un peu. C’est à moi de trouver mon second souffle et essayer de terminer l’année d’une bonne manière.”