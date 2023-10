Belgique-Suède arrêté : il y a 8 ans, la France connaissait le même sort

À lire aussi

On se souvient tous de cette image, celle de Patrice Evra qui prend peur lors d’une conduite de balle anodine. À la télévision, on entendait un bruit, qui ressemblait alors à une explosion. C’était le 13 novembre 2015 lors du match qui opposait la France à l’Allemagne au Stade de France. À l’extérieur de l’enceinte du stade Saint-Denis, et dans Paris le pire était en train de se produire. La France connaissait alors l’un des jours les plus terribles de son histoire avec 130 morts et plus de 400 blessés. Mais à l’intérieur de l’arène sportive, les consignes étaient de ne pas ébruiter l’horreur qui se produisait dans les rues de la capitale française, de peur de créer un mouvement de foule.

80 000 personnes étaient alors restées confinées dans l’enceinte de Saint-Denis. À la demande de Francois Hollande, le Président de la République française de l’époque qui était présent en tribunes. Noël Le Graet, patron de la FFF était là lui aussi : “C’était très difficile de passer une heure à faire semblant. La deuxième période était très très longue”, comme il avait témoigné sur les ondes de RTL quelques jours après le match. Phillippe Tournon, attaché de Presse des Bleus d’alors avait déclaré : “Les Allemands viennent aux nouvelles, plusieurs joueurs se connaissent. Dans les couleurs des joueurs Français et Allemands discutent assis par terre. On voit des scènes de fraternisation, même si c’est un bien grand mot.”

Comme lors de ce Belgique-Suède, supporters Français et Allemands étaient eux aussi rester confinés dans le stade. Le plan rouge alpha, niveau le plus élevé sur l’échelle de l’alerte attentat avait été déployé. Cinq jours plus tard l’Équipe de France s’était déplacée à Wembley pour affronter l’Angleterre ou le moment de fraternité entre les deux peuples était resté dans les mémoires.