Les joueurs partis en Arabie saoudite comme Jordan Henderson sont-ils mal accueillis en sélection ?

Vendredi contre l’Australie, l’ancien joueur de Liverpool disputait son tout premier match sur le sol anglais depuis son transfert vers l’Arabie saoudite. Et ce n’est pas son brassard de capitaine, reçu en l’absence d’Harry Kane, qui l’aura protégé des huées de Wembley. Certains supporters anglais en veulent à Henderson, d’avoir rejoint un pays où les relations sexuelles entre personnes de même sexe sont illégales, alors que ce dernier était auparavant un allié vocal de la communauté LGBTQI +.

”Ce n’est pas agréable d’entendre vos propres fans huer, a réagi Henderson ce lundi. C’est décevant mais cela ne changera pas ce que je fais ici pour l’équipe nationale. Je veux continuer à jouer, à me battre et aider l’équipe à réussir. Mais cela ne m’a pas surpris car je peux comprendre les raisons. Je regarde les choses d’un point de vue différent, évidemment, mais je peux le comprendre et je dois l’accepter.”

Un cas isolé

Le nouveau joueur d’Al-Ettifaq a reçu un accueil beaucoup plus hostile que les autres internationaux qui ont aussi rejoint l’Arabie saoudite ces derniers mois. En Belgique, par exemple, Yannick Carrasco a pu compter sur les habituels encouragements des fans lorsqu’il était titulaire face à l’Estonie à Bruxelles, quelques jours après sa signature pour Al-Shabab.

Même constat pour Neymar au Brésil, Marcelo Brozovic avec la Croatie, Aleksandr Mitrovic avec la Serbie ou Aymeric Laporte avec l’Espagne. Là-bas, les joueurs sont toujours adulés par les fans grâce à leurs performances. Pas plus tard que ce dimanche, Laporte a, par exemple, dompté Erling Haaland pour qualifier l’Espagne. “Laporte joue à un niveau important et a plus de minutes qu’à City; donc, sa forme est meilleure”, a d’ailleurs relevé le sélectionneur Luis de la Fuente.

Au Portugal, pas question évidemment de critiquer la légende vivante Cristiano Ronaldo, qui sert indirectement de protection pour ses compatriotes Otavio et Ruben Neves, également partis jouer en Arabie saoudite. Les supporters du Sénégal et de l’Algérie n’oseraient pas non plus huer Sadio Mané, Edouard Mendy et Riyad Mahrez, véritables icônes nationales.

En réalité, Jordan Henderson paye surtout le sentiment de trahison de l’importante communauté LGBTQI + anglaise envers celui qui était le premier à porter le brassard arc-en-ciel ou à se positionner en faveur des droits humains avant la Coupe du monde fin 2022 au Qatar. Reste à voir si Wembley le sifflera encore ce mardi soir face à l’Italie.