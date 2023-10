Coupe du monde de triathlon: Claire Michel au pied du podium en Corée du Sud

Michel et Jorgensen, revenue à la compétition après la naissance de ses deux fils, ont mis plus de 2 kilomètres pour revenir dans la foulée des 2 leaders. L'Américaine a accéléré en vue de l'arrivée, devançant en 58:16 la Japonaise de 4 secondes et la Tchèque de 7 secondes. Claire Michel a quant à elle couvert la distance sprint (750 m de natation, 20 km de vélo et 5 km de course à pied) en 58:40, à 24 secondes de Jorgensen.

La Bruxelloise, 33e au classement olympique avant la course et 2e Belge derrière Jolien Vermeylen (23e), ponctuera sa saison samedi prochain en participant à l'avant-dernière étape de Coupe du monde, le 28 octobre à Miyazaki, au Japon.