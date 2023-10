Le Watducks gaspille encore : "Il me manque de la qualité offensive"

Vient ensuite ce troisième quart-temps inexplicable. Les Waterlootois sont sortis de leur match. Tous. En même temps. Le Dragons est revenu à 2-2 sur deux pc alors que leur sleeper argentin était absent !

"Le début de match était positif, confirme l'entraîneur Jean Willems. Nous devons tuer ce match en mettant un troisième but. Il me manque de la qualité à l'avant. Durant le troisième quart, nous avons été inexistants. Nous multiplions les erreurs techniques. Il me manque quelque chose en attaque."

Le vide laissé par Alex de Paeuw

Le mentor va plus loin dans son regard sur le début de saison. Lui qui avait réalisé des miracles l’an passé en hissant son Wadu en finale pointe une solide différence par rapport à la saison passée.

"J’aime les défis, mais il me faut du talent aussi. L’an passé, j’avais un Alex de Paeuw qui était capable de cadrer le milieu et qui était un leader naturel. En plus, nous marquions nos pc. Cette saison, nos pc sont à peine à 10 %. En plus, il me manque un gars calme dans le milieu qui peut me ramener l’ordre quand cela tourne moins bien. En plus, j’ai besoin de joueurs avec une mentalité de gagneur. A 0-2, tu te bats pour mettre le 0-3. Les gars avaient moins de hargne."

Avant le match, les joueurs ont été accueillis sur le terrain par une haie de sticks lors du line-up. Une belle initiative qui devrait inspirer les autres clubs de ION Hockey League.