VTT : le Feluysien Adrien Anciaux intègre le BH-Wallonie MTB Team

Pour rappel, ce team labélisé UCI en 2012 a pour vocation de permettre à des jeunes de chez nous de faire leurs premières armes sur le circuit international, avant d’être éventuellement repérés par des teams professionnels. Une entité de formation au haut niveau qui a permis par le passé à des pilotes comme Emeline Detilleux (Rockrider) ou Pierre De Froidmont (Orbea) de lancer leur carrière. Concrètement, cette signature permet d’obtenir du matériel (vélos, accessoires, textiles...) gratuitement et, surtout, d’aller sur le circuit UCI et en stage dans les meilleures conditions possibles (mécaniciens, kinés...).

"C’est vrai que je rêvais d’intégrer ce team, nous explique Adrien, très en vue en fin de saison, notamment grâce à son titre national et à une victoire assez prestigieuse lors du Roc d’Azur cadets (sud de la France). L’an prochain, je serai junior et grâce à ce contrat je pourrai aller chercher des points UCI sur le circuit. En plus, je serai entouré de cinq pilotes plus anciens, que je connais déjà tous, auprès desquels je pourrai prendre de l’expérience. Ce n’est que du bénéfice pour moi. Je vais dès à présent essayer de mettre de nouvelles choses en place, comme de la musculation deux fois par semaine. Et accorder une plus grande attention à la diététique, en surveillant ce que je mange une semaine avant les compétitions..."

Adrien Anciaux, actif depuis l’âge de 6 ans en VTT, n’a jamais fait de route ("Je n’ai pas de vélo, cela m’intéresse beaucoup moins"), roule également un peu en cyclo-cross, où il est par ailleurs champion de Wallonie dans sa catégorie. Il entend participer à 6 ou 7 courses cet hiver, dont celle organisée à Banneux par Jérôme Gilbert, frère de Philippe, le 11 novembre prochain.