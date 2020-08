Le grand moment est arrivé ! Avec la reprise de la Ligue des Champions et de la Pro League, en même temps que le retour des grandes classiques avec Milan-Sanremo, le sport signe son grand retour ce week-end.

À cette occasion, la rédaction de La DH Les Sports + a travaillé d’arrache-pied depuis plusieurs semaines pour vous proposer une offre de contenus encore plus large et variée.

Comme à notre habitude, nous serons aux premières loges pour vous informer, en continu, sur l’actualité de vos clubs et de vos sportifs préférés. Grâce à l’expertise de nos journalistes, nous continuerons aussi de décrypter et d’analyser. Et comme vous êtes hélas privés de vous rendre dans les stades, nous serons aussi là pour vous raconter tout ce que l’on voit et vous faire partager les émotions des nombreux événements à venir.

Mais après cinq mois durant lesquels le sport a tourné au ralenti, nous voulions marquer le coup. Nous profitons dès lors de cette rentrée pour lancer quelques nouveautés.

La chronique sport

Chaque jour, dès ce vendredi 7 août, sur DH.be et dans le journal, vous pourrez découvrir la chronique sport du jour. Des personnalités du sport et des journalistes d’expérience y livreront leur regard pertinent sur le monde du sport, avec des avis tranchés, coups de cœur et coups de gueule…

Notre équipe de chroniqueurs regroupe du beau monde, avec entre autres Thomas Chatelle, Vincenzo Ciuro, Dominique Monami, Axel Merckx, Nicolas Gilsoul et Jacques Borlée.

Des consultants de marque

La DH Les Sports + a également fait son mercato pour étoffer son équipe de consultants. Leur rôle : analyser l’actualité, faite d’exploits et de contre-performances, toujours avec des arguments qui font mouche.

En football, Alex Teklak et Thomas Chatelle sont rejoints par Mbaye Leye.

Jeune retraité au regard toujours pertinent, Steve Darcis intègre lui aussi l’équipe, tout comme l’ex-Lion Duke Tshomba pour le basket.

En cyclisme, on ne change pas une équipe qui gagne, avec l’œil avisé de Johan Museeuw.

Des conversations en direct avec nos experts

Plus que jamais, il nous paraît important d’interagir avec vous, lecteurs et internautes. Voilà pourquoi nous offrons régulièrement à nos abonnés la possibilité d’avoir une conversation avec nos journalistes, couvrant différents clubs et diverses disciplines. Dans ces séances de chat, toutes les questions sont bonnes à prendre et seront l’occasion de faire partager notre expertise.

Les Immanquables, une sélection de nos meilleurs contenus

Sur DH.be, chaque matin, vous pourrez désormais consulter Les Immanquables. Cette édition est une sélection des meilleurs articles sport. Elle vous permettra de parcourir l’essentiel de notre offre du matin.

Des podcasts sports en long format

Depuis mi-mars, La DH Les Sports + a réalisé plus de 320 podcasts courts qui permettent, en quelques minutes, d’écouter nos articles. Nous venons de lancer une offre complémentaire à ces podcasts, avec de grands formats audio. L’occasion de se replonger dans des grands souvenirs de sport ou de traiter certaines questions en profondeur.

Dans notre dernier podcast grand format, nous avons fait le bilan détaillé de Vincent Kompany, sur base des promesses qu’il avait faites à son arrivée l’an dernier.

Nos autres grands formats audio racontent l’incroyable ascension de Remco Evenepoel, le dernier passage de Michel Preud’homme au Standard ou la Coupe du Monde des Diables en Russie vécue depuis les coulisses.

On vous le disait : notre offre est encore plus riche. Ça sera utile pour nourrir votre faim de sport, que l’on devine énorme après cette période creuse. Heureusement, le sport est de retour et nous allons vous gâter.