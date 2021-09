"15 bonnes minutes vendredi, 20 contre Anvers": Sam Rotsaert essaye de voir le verre à moitié plein pour le Spirou Basket Jérôme Brys © BELGA

Après la défaite en déplacement à Malines vendredi soir, le Spirou de Charleroi était attendu pour la réception des Giants d'Anvers ce dimanche après-midi. Et pendant 20 minutes, les Carolos ont fait bien mieux que se défendre. Sous l'impulsion d'un Alex Libert en (très) grande réussite (19 points dont 3x3), Charleroi tenait la distance face au collectif anversois. Toujours privé de Yoeri Schoepen, le secteur intérieur carolo, bien que performant à l'image du duo Kok-Kuta (15 points et 11 rebonds à deux), a néanmoin souffert. La faute aux nombreuses fautes sifflées contre les intérieurs carolos.



Plus costaud physiquement, Anvers a appuyé là où ça faisait mal au retour des vestiaires pour faire la différence dans la rencontre. Alors que le marquoir affichait 41-43 à la pause, il est passé à 58-73 dix minutes plus tard. "Ce n'est pas facile de gagner un match quand on commet 24 pertes de balle, reconnaît Sam Rotsaert, l'entraîneur du Spirou. De plus, quand tu encaisses 30 points dans un quart-temps, c'est impossible de gagner."