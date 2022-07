Limburg United attire le Belgian Lion Maxime De Zeeuw

Maxime De Zeeuw va continuer sa carrière à Limburg United. Nommé récemment capitaine de l'équipe nationale, après l'annonce de la retraite internationale de Sam Van Rossom, De Zeeuw est de retour en Belgique pour la première fois depuis 2014. Élu Joueur belge de la saison 2013-2014 alors qu'il portait le maillot des Giants d'Anvers, il s'était ensuite exhiler à l'étranger avec des passages par Rome, Nymburk, Oldenburg, Obradoiro, l'Hapoel Holon et Brindisi la saison dernière. "Avec ses aptitudes à marquer et son jeu défensif, il doit constituer des certitudes aux postes 4 et 5", a écrit le club dans son communiqué.

Deux semaines après le transfert de Kevin Tumba au Brussels, un autre international belge vient donc de signer dans un club de betFIRST BNXT League.