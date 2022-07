NBA : Rudy Gobert arrive à Minnesota et Malcolm Brogdon à Boston

Les Timberwolves ont payé le prix fort pour acquérir les services du triple meilleur défenseur de l'année âgé de 30 ans. Gobert (15.6 poiunts, 14.7 rebonds, 2.1 contres cette saison) sera associé à un autre intérieur vedette Karl-Anthony Towns. Le Jazz voit débarquer Malik Beasley, Patrick Beverley, Jarred Vanderbilt, et le 22e choix de la draft 2022 Walker Kessler. Plus encore, l'équipe de Salt Lake City obtient quatre premiers tours de draft en 2023, 2025, 2027 et 2029. Boston a de son côté attiré le meneur Malcolm Brogdon, le rookie de la saison 2016-17, qui a tourné à 19.1 points, 5.1 rebonds et 5.9 assists avec Indiana la saison dernière où il n'a pu jouer que 36 des 82 rencontres en raison d'une blessure lancinante au tendon d'Achille. Là encore Indiana est largement récompensé avec les arrivées de Daniel Theis, Aaron Nesmith, Nik Stauskas, Malik Fitts, Juwan Morgan et un premier choix de la draft 2023.

Les Los Angeles Clippers ont signé pour deux saisons et 13.2 millions de dollars le meneur John Wall qui a quitté Houston après une saison où il n'a pas joué le moindre match en accord avec ses dirigeants. Les Rockets ont obtenu un futur premier choix de draft contre l'ancien N.1 de la draft 2010, âgé de 31 ans.

Un autre meneur l'Espagnol Ricky Rubio a accepté de revenir à Cleveland avec à la clé un contrat de trois ans et 18 millions de dollars. Il avait été échangé la saison dernière avec Caris LeVert et avait terminé la saison à Indiana mais n'avait pas joué en raison d'une blessure au genou.