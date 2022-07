Une bonne mise en jambes avant la Serbie pour les Belgian Lions

Sous les yeux de Sam Van Rossom, mis à l’honneur avant le match à la suite de l’annonce de sa retraite internationale, les Belgian Lions ont livré un match sérieux face à une équipe slovaque démobilisée et privée de plusieurs de ses meilleurs éléments.

Les Belges ont immédiatement marqué leur supériorité en signant un 11-0 en 3 minutes avec l’inévitable Retin Obasohan en chef de file. Après un premier quart à sens unique (25-7), certains auraient pu être tentés de lever le pied, mais les Lions ont eu le bon goût de continuer à jouer leur jeu sans tenir compte de l’écart qui grimpait à grande vitesse.

Dario Gjergja a donc eu le loisir de faire tourner son effectif et de cimenter la confiance collective de son groupe, qui n’a pas hésité à se faire plaisir. Dans le jeu intérieur, Bako et Tumba, les deux tours belges, ont superbement joué leur rôle d’intimidateurs en cumulant quelques dunks et contres puissants. Et au périmètre, les Lions ont fait preuve d’une grande justesse en plantant 14 bombes à trois points (à 50 % de réussite) qui découlaient la plupart du temps d’une belle circulation de balle pour trouver l’homme libre.

Cette soirée à la Mons Arena aura donc servi de bonne mise en jambes avant d’aller affronter la Serbie, qui s’est, elle, inclinée en Lettonie. Ce qui permet à la Belgique de passer à la deuxième place du groupe et d'obtenir son ticket pour le prochain tour qualificatif pour la Coupe du monde 2023.

BELGIQUE 102-59 SLOVAQUIE

Belgique : 41/72 (14x3) ; 6/8 lfs ; 41 rbs ; 26 ass ; 17 ftes.

LECOMTE 5, Serron 7, Schwartz 7, Salumu 7, DE ZEEUW 12, Tumba 4, VANWIJN 11, Libert 15, BAKO 10, OBASOHAN 18, Rogiers 4, Vanderhaegen 2.

Slovaquie : 19/51 (11x3) ; 10/12 lfs ; 23 rbs ; 14 ass ; 18 ftes.

Majercak 8, KRAJOVIC 3, Novak 0, PAVELKA 1, ABRHAM 15, Bojanovsky 4, Bachan 12, Turza -, DOLEZAJ 14, HLIVAK 2, Bolek 0.

Arbitres : MM. Krejic (Svn), Vojinovic (Mne), Horozov (Bul).

Quarts : 25-7, 31-22, 27-12, 19-18.