Sans Lecomte, Obasohan et Bako (au repos), les Belgian Lions s'inclinent en Finlande (80-71)

Après la belle victoire de jeudi en terres finlandaises (71-75), la Belgique n'a pas été en mesure de confirmer ce succès ce samedi soir. Une défaite tout de même assez logique, Dario Gjergja ayant décidé de faire tourner son effectif pour cette seconde rencontre amicale. Manu Lecomte (18 points et 5 passes jeudi), Ismaël Bako (13 points et 9 rebonds) ainsi que Retin Obasohan ont été laissés au repos.



Difficile dans ces conditions de rivaliser avec les Finlandais mais dans ce genre de match, le résultat n'est certainement pas le plus important. En début de match, Dario Gjergja a pu compter sur un excellent Pierre-Antoine Gillet (18 points dont 4x3) pour rester dans le coup (20-14 et 43-37 à la pause) et répondre au duo Nkamhoua (19 points et 5 rebonds) - Valtonen (15 points et 8 rebonds). Dominés au rebond, les Belgian Lions laissaient malgré tout leurs hôtes prendre le large avec 15 unités d'avance (61-46).



Mais même s'il a décidé de faire tourner son effectif pour donner du temps de jeu à tout son groupe, Dario Gjergja n'était pas venu pour prendre une casquette. Grâce à un dernier acte remporté 18-22, les Belges limitent la casse avec une défaite de moins de dix points (80-71).



Niveau satisfaction, outre la confirmation du leadership important de Pierre-Antoine Gillet, on notera la belle prestation d'un autre Ostendais: Haris Bratanovic. Le pivot belge termine la rencontre avec 16 points et 6 rebonds.



Prochaine échéance pour les Belges: une rencontre de prestige ce mercredi (à Hasselt) face à l'Allemagne des frères Wagner, de Daniel Theis et de Dennis Schroder. Ensuite, les Belgian Lions s'envoleront vers l'Estonie pour deux joutes amicales avant une petite dernière, tout aussi prestigieuse, face à la France.



Finlande 80

Belgique 71



Finlande: 28 sur 64 (12x3); 12 lf sur 16; 39 rbs; 26 ass; 21 fp.

Nkamhoua 19, Valtonen 15, Huff 9, Maxhuni 8, Kantonen 7, Salin 6, Seppala 5, Lindbom 2, Polla 1, Hopkins 0, Koponen 0.



Belgique: 25 sur 57 (9x3); 12 lf sur 18; 31 rbs; 20 ass; 20 fp.

Gillet 18, Bratanovic 16, Serron 12, Bleijenbergh 6, Tabu 6, Tumba 4, De Zeeuw 3, Libert 3, Mwema 0, Salumu 0, Vanwijn 0.



Quarts: 20-14/23-23/19-12/18-22.