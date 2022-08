Les Lions n’ont rugi qu’au début face à la France

À Montpellier, dans une salle pleine de 9000 personnes, face à une équipe de France qui visera une médaille à l’Euro, le dernier match de préparation des Belgian Lions avait valeur de gros test. Malgré les quatre défaites consécutives encaissées face à la Finlande, l’Allemagne, l’Estonie et la Bosnie, l’équipe belge, sans De Zeeuw et Schwartz laissés au repos à cause de petits bobos, ne tergiversait pas au coup d’envoi en affichant d’emblée une belle réussite offensive et un bloc défensif solide.

Après huit minutes, la Belgique parvenait à s’octroyer un avantage de 11 points (13-24), sous l’impulsion de l’inévitable Retin Obasohan dont le public local a pu faire la connaissance avant de le voir évoluer sous les couleurs de Lyon-Villeurbanne en championnat de France la saison prochaine. Mais lorsque le puissant arrière belge a regagné le banc pour souffler un peu, les Lions ont connu des moments plus difficiles en encaissant un 11-0 qui lançait les Bleus. Le banc belge avait du mal à se mettre au diapason alors que l’adversaire montait en puissance (44-35 à la mi-temps).

Physiquement, la bataille devenait de plus en plus difficile pour les Belgian Lions qui s’écroulaient quelque peu défensivement alors que l’attaque reposait en grande partie sur des tirs à distance et des lancers-francs. Mais le pourcentage de réussite général n’était pas suffisant pour réduire l’écart malgré les efforts de Jonathan Tabu (13 points) et d’Alex Libert (11 points).

La Belgique en a donc fini avec sa préparation dont le bilan chiffré n’est pas vraiment rassurant même si les Belgian Lions ont connu quelques bonnes séquences, notamment face à l’Allemagne et en début de match contre la France. Dario Gjergja va désormais devoir faire ses choix afin d’établir sa sélection définitive de 12 joueurs pour les deux matchs de qualifications pour la Coupe du monde 2023 face à la Grande-Bretagne et à la Grèce la semaine prochaine. Puis pour l’Euro au début du mois de septembre en Géorgie.

France : 30/56 (11x3) ; 19/25 lfs ; 39 rbs ; 22 ass ; 22 ftes.

LUWAWU C. 0-3, HEURTEL 7-6, YABUSELE 2-2, FOURNIER 7-3, GOBERT 8-4, Okobo 4-3, M’Baye 3-3, Maledon 3-3, Jaiteh -3, Poirier 4-5, Tarpey 0-8, Cordinier 6-2, Howard -1.

Belgique : 21/61 (10x3) ; 19/22 lfs ; 30 rbs ; 19 ass ; 23 ftes.

LECOMTE 6-3, MWEMA 2-0, GILLET 3-3, BAKO 2-6, OBASOHAN 14-0, Tabu 5-8, Serron 0-3, Tumba 0-0, Vanwijn 0-2, Libert 3-8, Bleijenbergh -3, Bratanovic -0.

Quarts : 19-24, 25-11, 27-19, 19-17.