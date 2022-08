Coupe du monde : Les Belgian Cats entament bien leur préparation

C’est un adversaire de taille qu’a choisi la Belgique pour entamer sa série de matchs de préparation en vue de la la Coupe du monde qui se jouera du 22 septembre au 1er octobre à Sydney.

La Serbie, championne d’Europe en titre, cette même nation qui avait battu les Belgian Cats d’un petit point en demi-finale de l’Euro 2021. Autant écrire que la victoire de ce samedi soir au Sportoase de Louvain – où près de 2000 personnes avaient pris place – fait plaisir. D’autant que, rappelons-le, l’équipe belge est privée pour le moment de ses deux fers de lance, Emma Meesseman et Julie Allemand, engagées en play-off de la WNBA avec Chicago Sky.

Pas question toutefois de tomber dans l’euphorie. Le chemin est encore long vers l’Australie.

Si l’équipe de Valéry Demory a déjà montré une certaine cohésion, elle a aussi montré de la précipitation à certains moments et trop d’imprécision, à l’image des 17 pertes de balle. L’équipe belge est en rodage. On ressent une certaine fougue. Le noyau est jeune et a besoin d’être cadré et notamment en défense. La présence sur le terrain de joueuses d’expérience comme Antonia Delaere ou Julie Vanloo (en feu à distance ce samedi) a été déterminante face à la Serbie.

Mais s’il demeure beaucoup de travail, la Belgique a séduit et a rassuré. Le potentiel est présent à l’image de l’excellente prestation de Ine Joris. La jeune joueuse de Courtrai a démontré qu’elle voulait son billet pour l’Australie et si elle confirme dans les semaines à venir, nul doute qu’elle sera du voyage.

Actuellement, quatorze joueuses sont sélectionnées pour la préparation. Douze s’envoleront pour Sydney. Si on ajoute à ce groupe, les sélections évidentes de Meesseman et de Allemand, quatre joueuses pourront ranger leur valise.



Les Belgian Cats retrouveront la Serbie ce dimanche (16 h), au Winketkaai de Malines, avant une double confrontation face à la Chine, vendredi et samedi prochains.



Belgique – Serbie 70-59

Quarts temps : 18-17, 19-19,18-10,15-13.

Belgique (19/40 à 2 pts, 7/22 à 3 pts, 11/15 LF, 43 rbds, 17 ass., 21 fts) : Ramette 0, DELAERE 9 (1x3), LINSKENS 12, BEN ABDELKADER 10 (1x3), Geldof 2, Massey Be. 2, Vervaet -, Lisowa 6, Nauwelaers 3 (1x3), MASSEY Bi. 0, VANLOO 17 (3x3), Joris 9 (1x3).

SERBIE (18/46 à 2 pts, 4/15 à 3 pts, 11/18 LF, 33 rbds, 12 ass., 17 fts) : Raca 2, Mimatic 2, CADO 9 (3x3), JOVANOVIC 0, ANDERSON 8, Stankovic 2, Nogic 10 (1x3), Topuzovic 3, SKORIC 0, Dugalic 4, KRAJISNIK 14, Katanic 3, Dordevic 2, Turudic 0.