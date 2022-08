Les Belgian Lions sans trembler face à la Grande-Bretagne

Après cinq défaites consécutives en matchs amicaux de préparation, la Belgique a renoué avec le succès au meilleur moment, lorsque cela compte vraiment. Certes face à une opposition moins relevée que les précédents adversaires mais qu’il ne fallait surtout pas sous-estimer. Les Belgian Lions ne sont heureusement pas tombés dans ce piège.

En première mi-temps, les Belges ont eu du mal à trouver une réelle constance collective. Mais les étincelles du duo Obasohan-Bako (22 points avant le repos) a suffi à maintenir les Lions, dominateurs au rebond, aux commandes (33-27 à la mi-temps).

Après la pause, l’écart est très vite monté jusqu’à 16 points et les Lions ont alors pu entrer dans la gestion du match en se faisant plaisir. Jonathan Tabu et Jean-Marc Mwema notamment ont amené leur pierre à l’édifice en affichant une belle confiance offensive. Une bonne chose pour l’équipe belge qui aura absolument besoin de ce genre d’impact en sortie de banc pour rivaliser avec des plus grosses nations.

Avec cette large victoire, les Belgian Lions font en tout cas une bonne opération dans l’objetif de la qualification pour la Coupe du monde et engrangent en plus une bonne dose de confiance avant d’aller affronter la Grèce dimanche.

Belgique : 26/62 (7x3) ; 10/13 lfs ; 40 rbs ; 16 ass ; 19 ftes.

LECOMTE 4-4, Mwema 0-8, Tabu 0-7, Gillet 5-0, DE ZEEUW 0-5, Tumba 0-1, VANWIJN 2-4, Libert 0-0, BAKO 10-7, Bleijenbergh -0, Bratanovic -0, OBASOHAN 12-3.

Grande-Bretagne : 21/59 (5x3) ; 10/13 lfs ; 33 rbs ; 9 ass ; 20 ftes.

Soko 6-7, OLASENI 4-2, Mockford 0-3, OKEREAFOR 3-2, NELSON 2-5, Soluade 0-0, Clark 2-0, Bigby-Williams 0-0, HESSON 8-9, WHEATLE 2-0, Whelan 0-2, Anderson 0-0.

Arbitres : MM. Maestre (Fra), Caltrava (Esp), Deman (Fra).

Quarts : 20-12, 13-15, 22-16, 17-14.