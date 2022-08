Accueil Sports Basket De la vente à la sauvette à la gloire sur les parquets, qui sont les frères Antetokounmpo ? Réunis en équipe nationale, les frères Antetokounmpo ont connu un parcours rocambolesque. Benoît Peeters Spécialiste Basket



©AFP

Et un, et deux, et trois frères ! Ce dimanche soir à Athènes, les Belgian Lions n’auront pas seulement la star NBA Giannis Antetokounmpo (27 ans) face à eux sur le terrain, mais aussi deux de ses frangins : Thanasis (30 ans) et Kostas (24 ans)....