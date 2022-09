Basket-ball: les Belgian Cats s’inclinent à Pau

Ce jeudi soir, à Pau, les Belgian Cats ont affronté la France, finaliste du dernier Euro et médaillée de bronze lors des Jeux Olympiques de Tokyo. L’équipe de Valéry Demory s’est inclinée 83-62. Toujours privée d’Emma Meesseman et de Julie Allemand, retenues en WNBA, la Belgique multiplie les rotations en vue d’établir une sélection de 10 joueuses (+ Meesseman et Allemand) qui s’envolera le 9 septembre pour l’Australie. Actuellement, 13 joueuses ont fait le déplacement à Pau.

La Belgique affrontera une nouvelle fois les Françaises ce vendredi soir à Pau, avant de les retrouver ce dimanche 4 septembre à Courtrai. A noter que la France sera privée de sa capitaine et meilleure marqueuse de l'histoire de l'équipe de France de basket-ball. Sandrine Gruda a déclaré forfait pour la Coupe du monde en raison d'une blessure à un mollet, a annoncé la fédération française de basket-ball (FFBB).

France – Belgique 83-62

Quarts temps : 22-13, 23-21, 22-18, 16-10

FRANCE (20/45 à 2 pts, 8/13 à 3 pts, 19/23 LF, 35 rbds, 20 ass., 17F) : Berkani 3, FAUTHOUX 13 (3x3), CHARTEREAU 6, Tadic 4, CIAK 12, Kone 6, Badiane 10 (1x3), Touré 17 (2x3), Heriaud 0, PAGET 3 (1x3), Chevaugeon 2, CHERRY 7 (1x3).

BELGIQUE (10/28 à 2 pts, 10/25 à 3 pts, 12/16 LF, 30 rbds, 18 ass., 22F) : Ramette 2, DELAERE 2, Resimont 12 (4x3), LINSKENS 6, Ben Abdelkader 12 (1x3), Geldof 4, Massey Be. 2, Vervaert 2, Lisowa 2, NAUWELAERS 0, Massey Bi. 0, VANLOO 13 (4x3), JORIS 5 (1x3).