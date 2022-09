Les Belgian Lions ne craignent pas le bouillant public géorgien

Les Belgian Lions ont hâte de jouer devant 10.000 supporters géorgiens lors de leur match d'ouverture du Championnat d'Europe, jeudi soir à Tbilissi. "Se produire dans une telle ambiance est quelque chose que les joueurs devraient apprécier", estime le coach national Dario Gjergja. "D'abord profiter, mais dès que le match commence, il faudra se concentrer complètement sur nous-mêmes et oublier les choses autour", poursuit le T1 belge.

"Ça va être spécial: une ambiance intense avec tout ce public derrière la Géorgie", dit Alex Libert qui va prend part à son premier Euro. "Ce sont des matches vraiment amusants à jouer avec les Belgian Lions. Le capitaine Maxime De Zeeuw le rejoint sur ce point. "Nous savons que c'est un grand jour pour le basket géorgien et que le public sera hostile, mais je pense que cela devrait nous donner une motivation supplémentaire. On va utiliser ça comme motivation".

L'entraîneur national Gjergja n'a pas non plus peur des fans éventuellement bruyants dans l'arène. "On ne comprendra pas la moitié de ce qu'ils vont dire et c'est le mieux pour nous", a-t-il plaisanté en conférence de presse. Il a également fait référence à l'expérience que les Lions ont accumulée cet été pour y faire face, d'abord à Nis en Serbie, lors d'un match de qualification pour la Coupe du monde que les Lions ont remporté, et en Grèce dimanche. À Athènes, il y avait 19.443 fans, une fréquentation record pour un match de qualification pour un Mondial. Maxime De Zeeuw a vu les Lions se laisser influencer par l'ambiance. "Nous avons montré trop de respect pour l'équipe grecque. C'est pourquoi nous avons très mal commencé ce match. Nous ne devons pas refaire cette erreur face à la Géorgie".

Quentin Serron et Loïc Schwartz écartés de la sélection

Dario Gjergja et son staff ont dévoilé leur sélection définitive de douze joueurs hier en début de soirée. Quentin Serron et Loïc Schwartz ont été écartés du groupe et rentrent en Belgique ce jeudi. Ce choix n’est pas une grosse surprise dans la mesure où Dario Gjergja a conservé les douze joueurs qui ont participé aux deux derniers matchs, face à la Grande-Bretagne et à la Grèce en qualifications pour la Coupe du monde 2023. Quatre joueurs prendront donc part à leur premier Euro : Alex Libert, Retin Obasohan, Vrenz Bleijenbergh et Haris Bratanovic. Les recordmen au sein de la sélection sont Jonathan Tabu et le capitaine Maxime De Zeeuw, qui vont enchaîner un cinquième championnat d’Europe consécutif. Maxime De Zeeuw n’avait pas pris part à l’entraînement mardi soir à cause d’une gêne au niveau du genou, mais les examens médicaux ont été rassurants, il peut jouer.

La sélection belge : Manu Lecomte, Jonathan Tabu, Retin Obasohan, Alex Libert, Vrenz Bleijenbergh, Jean-Marc Mwema, Hans Vanwijn, Maxime De Zeeuw, Pierre-Antoine Gillet, Kevin Tumba, Ismaël Bako, Haris Bratanovic.