Un nouveau pivot débarque à Mons en tant que pigiste médical

Suite à la déchirure musculaire au mollet d’Alexandre Gavrilovic survenue lors du match amical du dimanche 28 août contre De Pinte, Milivoje Mijovic (30 ans et 2,00m) vient renforcer l’effectif montois afin de pallier l’absence du pivot franco-serbe pour une durée d’un mois et demi. La durée de cette pige pourra être prolongée en fonction de l’évolution de l’état de santé de Gavrilovic.

Après deux saisons passées en D1 serbe au BKK Radnicki Beograd (2010-2012), quatre saisons passées en première division slovène au Rogaska Crystal (2012-2016), et une saison en D1 monténégrine au KK Kozuv Gevgelija, Mijovic a évolué au BC Mures Targu-Mures (D1 – Roumanie) lors de la saison et au BK Levicki Patriot (D1 – Slovaquie) lors de la saison 2017-18. En 2018-19, Milivoje a pris la direction de la Bulgarie où il a porté les couleurs du Levski Sofia avec qui il a remporté la Coupe de Bulgarie et fini vice-champion avec une moyenne de 9.4 points, 3.9 rebonds et 1.3 assist. Il a ensuite rejoint la Pologne, d’abord au GTK Gliwice (2019-2020) et ensuite au MKS Dabrowa Gornicza (2020-2022). Lors de sa dernière saison, ses statistiques étaient de 10.3 points, 5.0 rebonds, 1.3 passea décisive. le communiqué du club montois précise que Mijovic est un intérieur mobile capable de s’écarter du cercle et de tirer à mi-distance ainsi qu’à trois points.

Ce vendredi, Mons-Hainaut disputera un match amical à la Mons Arena (19 heures) face à l'équipe néerlandaise de Zwolle Landstede. L'entrée sera gratuite pour les abonnés. Pour les personne qui ne disposent pas d'un abonnement, les tickets seront vendus à 8 euros.