Jonathan Tabu (Belgian Lions) : "Je n’ai jamais eu de problème à prendre ce genre de tir"

L'homme du match jeudi lors de la victoire belge face à la Géorgie (79-76) était bien évidemment Jonathan Tabu. En plus d'offrir la victoire aux Belgian Lions dans les dernières secondes de la prolongation, le meneur de jeu a eu un gros impact sur le jeu lors de chacune de ses montées au jeu, terminant la partie avec 14 points, 5 rebonds et 2 assists. "Nous sommes parvenus à contrôler les débats pendant une grande partie du match. Puis, le momentum a changé de camp sur la fin du quatrième quart-temps avec l'appui du public. Mais nous avons eu la confiance nécessaire pour réagir et émerger." Et c'est de ses mains qu'est venue la délivrance. "Lorsque j'ai reçu le ballon, il restait environ huit secondes et il ne fallait pas traîner à créer quelque chose. J'ai ensuite fait ce que j'avais à faire. Je n'ai jamais eu de problème à prendre mes responsabilités sur ce genre de tir. Et cela m'a réussi."





Dario Gjergja : "Très fier du caractère affiché par mon groupe"

Pour son premier match à la tête des Belgian Lions dans un grand tournoi, Dario Gjergja a mené son équipe à la victoire. "Je suis très fier de mes joueurs qui se sont battus pendant 45 minutes et qui ont montré beaucoup de caractère. Notre élan a été brisé quand la Géorgie a marqué quatre paniers à trois points dans le dernier quart, mais nous nous sommes rapidement repris. Nous avons eu l'occasion de plier le match plus tôt. Nous n'aurions pas dû arriver à la prolongation. Je m'attendais à une autre ambiance encore plus bruyante. C'était peut-être dû à notre bon début de match." Le coach belgo-croate, dont il s'agissait du 25e match à la tête de l'équipe nationale belge, tient cependant à rester les pieds sur terre après cette excellente entrée en matière. "J'ai beaucoup aimé la manière dont nous avons pu contrôler la rencontre en grande partie. Il faudra continuer à respecter le plan de jeu lors des prochains matchs et ne pas s'enflammer."