Onze Belgian Cats assurées d'aller en Australie, Marie Vervaet ne sera pas du voyage

Par rapport à la présélection de 13 joueuses communiquée mercredi avant les matches de préparation face à la France, Marie Vervaet quitte la sélection. Elise Ramette et Serena-Lynn Geldof sont elles en ballotage pour la 12e et dernière place. "Ce choix tactique n'a pas encore été fait", explique Valéry Demory.

Elise Ramette et Serena-Lynn Geldof accompagneront toutes deux le groupe en Australie. Heleen Nauwelaers sera aussi du voyage. " En tant que Belgian Cat expérimentée et loyale, elle restera avec le groupe dans la phase finale de préparation pour compenser l'arrivée tardive de Meesseman et Allemand", précise le sélectionneur.

Emma Meesseman et Julie Allemand disputent actuellement les playoffs de la WNBA avec Chicago et rejoindront le groupe plus tard.

Les onze joueuses sélectionnées sont Antonia Delaere, Laure Résimont, Emma Meesseman, Kyara Linskens, Hind Ben Adbelkader, Becky Massey, Maxuelle Lisowa-Mbaka, Billie Massey, Julie Vanloo, Julie Allemand et Ine Joris.

Avant leur départ pour l'Australie prévu vendredi, les Belgian Cats affronteront la France dimanche à Courtrai en match de préparation. Les Belges et les Bleues se sont déjà affrontées deux fois en amical cette semaine à Pau, où les Françaises se sont imposées 83-62 jeudi (scrimmage sans public) et 74-55 vendredi.

Deux autres rencontres de préparation sont prévues en Australie, face au Canada et l'Australie les 16 et 18 septembre avant le début de la Coupe du monde.

Versée dans le groupe A, la Belgique (FIBA 5) débutera son Mondial le 22 septembre à Sydney face aux Etats-Unis (FIBA 1). Les Belgian Cats affronteront ensuite la Corée du Sud (FIBA 13) le 23 septembre, Porto Rico (FIBA 17) le 24 septembre, la Bosnie-Herzégovine (FIBA 26) le 26 septembre) et la Chine (FIBA 7) le 27 septembre.

Les quatre premiers du groupe se qualifieront pour les quarts de finale, qui seront joués le jeudi 29 septembre. Les demi-finales et la finale suivront respectivement le 30 septembre et le 1er octobre.

Médaille de bronze de l'Euro en 2017 et 2021 et 5e de l'Euro 2019, les Belgian Cats avaient pris la 4e place de leur première Coupe du monde en 2018. L'année dernière, l'équipe belge avait terminé 7e des Jeux olympiques de Tokyo.