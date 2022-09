Euro de basket: dominée par la Turquie, la Belgique devra obtenir sa qualification face à la Bulgarie

Les Belgian Lions auront une dernière chance mercredi contre la Bulgarie (16h15 belges). Au classement, avant les deux autres matches du groupe ce mardi, Monténégro-Espagne et Géorgie-Bulgarie, la Belgique est 2e avec 6 points derrière la Turquie (7) d'ores et déjà qualifiée. Le Monténégro (5), l'Espagne (5), la Géorgie (4) et la Bulgarie (3) suivent dans cet ordre. Les quatre premiers seront qualifiés pour la phase par élimination directe (huitièmes de finale).

Les Lions ont mal entamé le match concédant un 7-0 après quatre minutes et bouclant un premier quart très faible en attaque (3/13 aux tirs dont 0/6 à 3 points) sur un score éloquent de 20-6. Face aux joueurs NBA, le pivot de Houston Alperen Sengun et l'arrière shooteur de Philadelphie Furkan Korkmaz (16 pts au final), les Lions n'ont pas réussi en début de rencontre les stops défensifs nécessaires et se sont montrés trop maladroits en attaque pour espérer rivaliser avec des Turcs obligés de s'imposer, après leur défaite inattendue contre la Géorgie, pour éviter une mauvaise surprise mercredi face à l'Espagne.

Le second quart-temps fut meilleur surtout dans les dernières minutes, les Belges signant un 5-17 permettant de limiter l'écart à 7 unités (37-30) alors qu'il était grimpé jusqu'à 19 points (32-13 à la 15e). Une adresse retrouvée (9/18 dans le 2e quart), grâce à un jeu davantage en pénétration dans la raquette, n'était pas étrangère à ce sursaut des hommes de Dario Gjergja.

Le retour des vestiaires ressembla au début du match. Les Turcs s'envolèrent à +12 (45-33), en s'appuyant sur leur jeu intérieur où le jeune Sengun (20 ans) dominait (24 pts, 8 rebs, 6 ast). Incapable de rentrer les tirs longues distances (7/31 à 3 pts au total), la Belgique n'avait pas de solution. L'écart remonta à +16 (50-34) à la 23e et à +21 (59-38) à la 28e. Jouant son premier match dans cet Euro, le jeune Haris Bratanovic a répondu présent (15 pts, 5 rebs, 2 steals) et les Lions ont pu réduire l'écart à la fin du 3e quart (59-47).

La dernière période ne permit pas de renverser la situation. Les Turcs géraient leur avance et les Lions n'avaient pas les armes. L'écart remonta à 20 points (74-54) à la 27e avant de redescendre à 15 unités au coup de sirène final. Vainqueurs, les Turcs devenaient les premiers qualifiés du groupe A.