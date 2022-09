Maxime De Zeeuw était fier des Belgian Lions: "Ce fut le match le plus dur à jouer"

Au moment de passer devant les journalistes en mixed zone après le match, Maxime De Zeeuw avait du mal à cacher son émotion. "C'est sans doute mon dernier Euro (NdlR : il a 35 ans) et c'est donc un très bon sentiment de pouvoir encore disputer un huitième de finale", a-t-il déclaré .

Et ce sera face à la Slovénie, le champion d'Europe en titre, emmenée par l'extraordinaire Luka Doncic, star NBA des Dallas Mavericks. "On savait qu'en cas de qualification pour le tour suivant, on tomberait face à un très gros morceau. Mais le Petit Poucet belge n'ira pas à Berlin pour faire de la figuration. Il faudra se montrer encore plus fort que face à l'Espagne pour avoir une chance."

Le capitaine des Belgian Lions était logiquement fier de la prestation réalisée par l'équipe face à la Bulgarie. "On aurait pu douter après la défaite encaissée face à la Turquie. Mais j'ai directement vu mercredi matin au petit-déjeuner dans le regard des gars que le groupe était focus et prêt pour ce match capital. Notre collectif s'est à nouveau exprimé et tout le monde a joué à son niveau en respectant son rôle. Ce fut le match le plus dur à jouer lors de ce premier tour car la Bulgarie possède quelques très gros joueurs et il y avait l'enjeu à gérer. Mais je suis fier de la façon dont on a géré ça. On ne voulait pas avoir de regret."

Gjergja : "On a mérité notre qualification"

Pour Dario Gjergja, qui vit son premier Euro en tant que sélectionneur national, le moment était savoureux également. Le Belgo-Croate a enlacé ses joueurs un à un après la rencontre. "J'avais adressé un message à l'équipe avant le match en disant qu'on avait notre destin entre nos mains. Cela dépendait donc de nous. Le groupe a affiché le bon état d'esprit. On a mérité notre qualification. En affichant cette mentalité collective, on peut passer énormément d'obstacles."

Il y en aura un gros en huitièmes de finale. "Tous les matchs doivent être joués. Mais je veux d'abord que les joueurs profitent et se reposent. Et on fera de notre mieux…"