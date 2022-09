EuroBasket: Les Bleus, doubles miraculés

Les Bleus sont toujours en vie à l’Euro. Et ils peuvent s’en réjouir tant ils s’apparentent à des miraculés. Le scénario de leur quart de finale face à l’Italie a quasiment été la copie conforme de leur match contre la Turquie au tour précédent. Comme en huitième de finale, l’équipe de France a dominé son adversaire en première mi-temps, puis a connu de grosses difficultés après la pause et frôlé l’élimination avant de s’en sortir en décrochant une prolongation miraculeuse.

Quatre jours plus tôt, l’ailier turc Cedi Osman avait manqué deux lancers-francs cruciaux à 12 secondes du terme permettant aux Français de piquer un dernier ballon pour égaliser. Cette fois, c’est l’ailier italien Simone Fontecchio, très adroit jusque là, qui a manqué de tuer le match en manquant ses deux essais depuis la ligne à 16 secondes du buzzer final, alors que le score affichait 75-77. Sur l’action suivante, le meneur français Thomas Heurtel (20 points et 8 assists) ne s’est pas privé d’aller arracher une prolongation qui a encore une fois tourné à l’avantage des Bleus. Rudy Gobert s'est à nouveau montré déterminant en signant un double-double avec 19 points et 14 rebonds.

"Même si on fait trop d'erreurs et qu'on aide notre adversaire (NdlR : la France a accumulé 18 pertes de balle), on ne peut pas nous enlever notre détermination, même dans les mauvaises passes", a déclaré Vincent Collet, le sélectionneur des Bleus. "On sait qu'on doit mieux jouer mais on est en vie car on s'en est donné les moyens. On mérite cette chance."

Comme aux Jeux olympiques de Tokyo l’année passée, la France est donc venue à bout de l’Italie en quarts de finale. La prochaine étape sera la Pologne qui a éliminé la Slovénie de Luka Doncic, championne en titre.