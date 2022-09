Julie Allemand ambitieuse pour la coupe du monde des Cats : "À notre meilleur niveau, le top 3 est possible"

"La déception était bien présente après l'élimination, on voulait vraiment aller au bout", a avoué Allemand jeudi en conférence de presse, sept jours à peine après l'élimination en demi-finales des playoffs du championnat américain. "D'un autre côté, ça nous laisse plus de temps pour nous reposer et nous préparer avec l'équipe nationale. On aurait pu manquer l'un ou l'autre match. C'est une bonne chose de pouvoir rejoindre le groupe plus tôt", a philosophé la Liégeoise de 26 ans.

"Pour moi, cet enchaînement entre les compétitions est encore plus compliqué mentalement que physiquement, étant donné que j'ai moins joué qu'Emma en WNBA. Je suis encore fraîche. Après mon burn-out en début de saison, j'ai compris que je devais me concentrer sur moi. Depuis lors, j'essaye de positiver en toutes circonstances", a expliqué Allemand, qui a dû se contenter d'un rôle de remplaçante de Courtney Vandersloot à Chicago. "J'ai vu les choses différemment mais j'ai beaucoup appris au contact de joueuses dotées d'incroyables QI basket. Désormais, j'ai faim de basket. Je n'avais qu'une envie, c'était revenir en équipe nationale."

"Notre objectif est d'aller le plus loin possible. Si nous jouons à notre meilleur niveau, je pense que le top 3 est possible", a lancé Allemand en évoquant les ambitions belges à Syndey. "Je pense que tous les matchs dans notre groupe seront décisifs, sauf peut-être le premier contre les Etats-Unis, où une défaite ne serait pas dramatique", a ajouté la meneuse de jeu, qui a profité d'une saison commune à Chicago pour encore améliorer son entente avec Emma Meesseman. "Désormais, on se connait par cœur. Il suffit d'un regard pour que l'on se comprenne. Passer des moments avec elle en dehors du court a également été très précieux."

En 2018, pour sa première participation à un Mondial féminin, la Belgique avait pris la 4e place à Tenerife. Les Cats comptent deux médailles de bronze acquises à l'Euro, en 2017 et 2021.