Valéry Demory, sélectionneur des Belgian Cats : "Une deuxième petite préparation débute"

Les Cats, avec Meesseman et Allemand, défieront le Japon vendredi et l'Australie dimanche avant de débuter leur Coupe du monde.

La Belgique va encore disputer deux matchs de préparation avant d'entamer sa Coupe du monde de basket féminin par un duel contre les États-Unis, jeudi prochain à Sydney. Les Belgian Cats pourront cette fois compter sur leurs deux stars Julie Allemand et Emma Messeman, arrivées lundi en Australie après leur élimination en demi-finale des playoffs WNBA avec Chicago. "C'est comme si une deuxième petite préparation débutait maintenant pour nous", a avoué Valéry Demory, sélectionneur national, jeudi en conférence de presse. "Avec Julie, nous allons retrouver beaucoup de vitesse et Emma rend les autres meilleures. Sa vision du jeu profite à toute l'équipe. J'ai retrouvé Julie comme je l'avais quittée, sauf qu'elle est devenue une femme. Elle dispose de plus d'expérience et de certitudes. Quant à Emma, elle va toujours bien. Elle a une telle volonté, une intelligence de jeu et une faculté à rassembler. Elle ne se plaint jamais. Il faudra une grande Emma pour aller au bout de nos rêves."

Les Cats défieront le Japon vendredi (10h heure belge) et l'Australie dimanche (8h30 heure belge). "J'attends ces deux matchs afin d'effectuer des réglages après notre préparation sans Julie et Emma. Ce sera forcément un peu différent car ces deux joueuses auront beaucoup de temps de jeu", a expliqué le coach français. "Je ne veux pas non plus que les filles dépensent trop d'énergie, elles seront limitées à 26 ou 27 minutes maximum pour les titulaires."

À Sydney, les Cats vont jouer leurs cinq matchs de groupe en l'espace de six jours seulement. Cet enchaînement, couplé à la volonté "d'arriver le plus loin possible avec un peu de fraîcheur", a poussé le coach à élargir son effectif en préparation. "J'ai vu certaines jeunes se révéler et d'autres joueuses importantes confirmer. Ce calendrier nous pousse à améliorer nos rotations. Par exemple, Becky Massey est devenue plus puissante dans la raquette", a ajouté Demory, satisfait de disposer d'une équipe plus polyvalente. Le sélectionneur doit encore choisir entre Elise Ramette et Serena-Lynn Geldof pour la 12e et dernière place dans son effectif. "Ce sont deux stratégies différentes. Soit je sécurise mon secteur intérieur avec Serena, soit j'opte pour une arrière capable de bien défendre avec Elise. Mon choix va dépendre de ce que je vois à l'entraînement."

"La marge est étroite pour une médaille, mais on a envie d'y croire"

Valery Demory a aussi préfacer le Mondial que les Cats débuteront le 22 septembre contre les États-Unis. "On va aborder ce duel sans pression. Nous n'aurons rien à perdre car ce n'est pas le match le plus important pour nous. Si nous gagnons contre les Américaines avant de perdre contre la Corée du Sud, ça ne servirait à rien. Nous allons aussi utiliser ce match contre les USA pour peaufiner certaines choses. Je ne vais pas coacher pour perdre mais, avec tout le respect que j'ai pour mes joueuses, les Américaines sont quand même très solide.

Outre les États-Unis, la Belgique défiera la Corée du Sud, Porto Rico, la Bosnie-Herzégovine et la Chine dans son groupe, duquel les quatre premiers seront qualifiés pour les quarts, l'objectif des Cats. "L'idéal serait évidemment de terminer à la 2e place, de passer les USA sans pépins physiques puis de gagner les autres matchs. Si nous terminons à la quatrième place, ça s'annonce compliqué. Nous sommes ambitieux, mais il faut savoir d'où on vient. Le Mondial est une compétition très dure, cela va se jouer sur des détails. Il y a beaucoup de grandes nations présentes. La bataille pour les places 2, 3 et 4 sera âpre dans notre groupe. La marge est étroite si nous voulons décrocher une médaille mais notre groupe peut faire la différence. On a envie d'y croire."