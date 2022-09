Accueil Sports Basket Les USA sans Griner : "C’est fou comme situation " L’une des meilleures joueuses au monde ne participera pas au Mondial. Et pour cause, Brittney Griner est toujours emprisonnée en Russie. Christelle WARNOTTE ©AFP

La "Dream Team" américaine a dévoilé ce mardi sa sélection de 12 joueuses pour défendre son titre lors de la Coupe du monde féminine de basket-ball qui débutera, ce jeudi, en Australie. N'y figure plus les légendaires Sue Bird (41 ans) et Diana Taurasi (40 ans) qui avaient encore accroché à leur palmarès, déjà bien fourni, une cinquième médaille d'or aux Jeux olympiques. Établissant un record absolu dans l'histoire du sport collectif, hommes et femmes confondus.



Autre record établi par une joueuse américaine lors des Jeux olympiques de Tokyo, celui de Brittney Griner qui avait inscrit 30 points en finale. Mais l'imposante intérieure de 2m06 sera, elle aussi, absente de la sélection américaine présente en Australie.



Incarcérée...